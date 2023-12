ALLA FACCIA DEL BICARBONATO DI SODIO! IN QUESTE LUNGHE GIORNATE DI BANCHETTI E STRAVIZI, È SEMPRE MEGLIO AVERE A PORTATA DI MANO IL BICARBONATO DI SODIO! – FAVORISCE UNA MIGLIORE DIGESTIONE DOPO PASTI PESANTI, A DISTANZA DI UNA O DUE ORE - PER POTENZIARNE L’EFFETTO, SI PUÒ VERSARE ANCHE UN PO’ DI SUCCO DI LIMONE NELL'ACQUA – QUANTO PRENDERNE E QUALI DOSI È MEGLIO NON SUPERARE

Roberto De Filippis per gazzetta.it - Estratti

bicarbonato

È talmente utilizzato da essere chiamato semplicemente bicarbonato, mentre in realtà il suo nome completo sarebbe “bicarbonato di sodio”. Lo si ottiene aggiungendo ammoniaca e anidride carbonica a una soluzione a base di cloruro di sodio. Inodore, questa polvere di colore bianco si scioglie facilmente in acqua ed è estremamente versatile, tanto che in pochi ne conoscono tutti gli usi. La ragione per cui è più spesso utilizzata è quella di favorire la digestione. E con le festività natalizie alle porte può essere utile averne un po' in casa...

frutta e verdura lavata con acqua bicarbonato 3

Il principale effetto conseguente all’assunzione di bicarbonato di sodio è di diminuire l’acidità dei liquidi corporei, a partire dalle urine, rendendoli alcalini. La sua azione deacidificante è particolarmente utile alla digestione, soprattutto dopo un pasto pesante. Grazie a questo rimedio naturale è infatti possibile contrastare l’acidità che caratterizza, per esempio, problemi quali il bruciore di stomaco (pirosi gastrica) e il reflusso gastroesofageo. Inoltre, è d’aiuto anche nella prevenzione dei crampi addominali e del meteorismo. “A distanza di una o due ore dalla fine del pasto, se si avvertono problemi di digestione si può aggiungere un cucchiaino di bicarbonato a un bicchiere d’acqua tiepida.

coca e bicarbonato

Oltre a non eccedere nella quantità quotidiana da assumere, è importante anche non utilizzare indiscriminatamente il bicarbonato di sodio per lunghi periodi di tempo. Se trascorse due settimane dall’inizio dei problemi digestivi, nemmeno il ricorso a questo rimedio naturale migliora la situazione, allora è opportuno rivolgersi al medico per eventuali approfondimenti. Il bicarbonato può avere effetti positivi sulla digestione anche utilizzandolo nella preparazione dei cibi.

frutta e verdura lavata con acqua bicarbonato 1

È il caso, per esempio, dei legumi secchi: basta aggiungerne un cucchiaino all’acqua in cui sono in ammollo e un pizzico durante la cottura. “Attenzione a non esagerare con la quantità di bicarbonato aggiunta in cottura, perché altrimenti si rischia di alterare il sapore del piatto” avverte la dottoressa Boscaro. ATTENZIONE SE SI PRENDONO FARMACI— Siccome può interagire con alcuni principi attivi, prima di usare il bicarbonato chi segue terapie farmacologiche dovrebbe chiedere consiglio al medico.