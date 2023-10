ALLA FACCIA DELLA CARITÀ CRISTIANA! – A ROMA UN GRUPPO DI SUORE A BORDO DI UN FURGONCINO INVESTE UNA DONNA E...SCAPPA VIA – LE RELIGIOSE LE HANNO DETTO: “ERI FUORI DALLE STRISCE. NON TI SEI FATTA NIENTE, ALZATI E CAMMINA” (CHE È, LA PARABOLA DI GESÙ E LAZZARO?) – LA 34ENNE, ORIGINARIA DEL CONGO, È DOVUTA ANDARE ALL’OSPEDALE DOVE LE HANNO DIAGNOSTICATO UN EMATOMA ALL'ANCA, DOPO 5 GIORNI DALL'INCIDENTE ANCORA ZOPPICA...

Estratto dell'articolo di Marco Carta per "La Repubblica"

suore alla guida 1

Un furgoncino pirata che investe una ragazza. A bordo un gruppo di suore, che fugge via come se nulla fosse accaduto: «Non ti sei fatta niente, alzati e cammina». Sembra la scena di un film, un misto tra Fast and Furious e Sister Act. Invece è accaduto davvero domenica pomeriggio in viale dei Quattro Venti, all’incrocio con piazza Francesco Cucchi.

La vittima è una giovane donna di 34 anni, Patty (il nome è di fantasia), che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata fatta cadere in terra dal Ducato bianco guidato dalle suorine. «Non si sono fermate e mi hanno preso sul fianco. Mi hanno detto che non mi ero fatta niente, come se stessi facendo finta». La giovane, originaria del Congo e rifugiata politica in Italia, per due giorni è stata ricoverata all’ospedale San Camillo per le ferite riportate. Nulla di grave, per carità, un ematoma sull’anca, che a distanza di cinque giorni non le permette ancora di camminare bene [...]

suore alla guida 3

A preoccupare Patty è lo shock emotivo per la situazione vissuta. L’investimento, ma soprattutto l’assenza di umanità una volta che si è ritrovata in terra. Patty infatti è stata prima accusata dalle suore di aver attraversato fuori dalle strisce: «Non eri sulle righe». [...]

suore alla guida 2