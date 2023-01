21 gen 2023 14:48

LA FACCIA COME IL CUOCO – YEVGENY PRIGOZHIN, LO “CHEF DI PUTIN” FONDATORE DEL GRUPPO WAGNER, HA IL CORAGGIO DI SCRIVERE ALLA CASA BIANCA PER CHIEDERE QUALI CRIMINI ABBIA COMMESSO LA FORMAZIONE DI MERCENARI CHE COMBATTE IN UCRAINA – LA MISSIVA È UNA RISPOSTA AGLI STATI UNITI, CHE STANNO PENSANDO DI IDENTIFICARE LA BRIGATA COME “ORGANIZZAZIONE CRIMINALE TRANSNAZIONALE”. DA ANNI SI PARLA DEL GRUPPO WAGNER PER LE “BLACK-OP” PORTATE AVANTI IN TUTTO IL MONDO. INSOMMA, PRIGOZHIN STIA TRANQUILLO: GLI AMERICANI AVRANNO UN LUNGO ELENCO…