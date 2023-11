22 nov 2023 14:55

LA FACCIA COME IL PUTIN – IL PRESIDENTE RUSSO, COLLEGATO CON IL G20 IN INDIA, HA IL CORAGGIO DI FARE UN APPELLO PER “METTERE FINE ALLA TRAGEDIA UCRAINA”. L’OBIETTIVO È FARE UN UNICO CALDERONE TRA "L’OPERAZIONE MILITARE SPECIALE" CONTRO KIEV E LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE, PER FAR PASSARE IL MESSAGGIO CHE L’OCCIDENTE (COMPRESO ISRAELE) È BRUTTO E CATTIVO, MENTRE LUI È UN LIBERATORE: “LO STERMINIO DI CIVILI IN PALESTINA È UNO SHOCK”