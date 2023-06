18 giu 2023 13:36

ALLA FACCIA DELL'"ALTA CUCINA"! - SAPETE QUAL È IL MODO MIGLIORE PER CUCINARE L'ARAGOSTA SECONDO DAVID CHANG, LO CHEF BIS-STELLATO DEL RISTORANTE "MOMOFUKU KO" DI NEW YORK? IL MICROONDE! - IL CUOCO DI ORIGINI SUDCOREANE HA RACCONTATO CHE BASTANO DUE MINUTI E MEZZO AL 50% DI POTENZA PER OTTENERE UNA CARNE PIÙ MORBIDA RISPETTO A QUANDO VIENE BOLLITA IN PENTOLA - MA I SUOI CLIENTI NON SI SENTONO PRESI PER I FONDELLI?