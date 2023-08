FACCIO UN SALTO DAL PONTE DI RIALTO – FOLLIA NO LIMITS A VENEZIA: UN 58ENNE VISIBILMENTE UBRIACO SI TUFFA NEL CANAL GRANDE TRA GLI APPLAUSI: L'UOMO È STATO IDENTIFICATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE LO HA MULTATO PER CIRCA MILLE EURO E GLI HA IMPOSTO IL DASPO ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO – IL GESTO OLTRE CHE IRRISPETTOSO È ANCHE MOLTO PERICOLOSO: SI RICORDA IL CASO DEL MARINAIO NEOZELANDESE CHE… - VIDEO

Da video.lastampa.it

tuffo ponte rialto venezia

Un uomo di 58 anni di Favaro, in provincia di Venezia, si è gettato visibilmente ubriaco dal ponte di Rialto in canal Grande. E' successo nel pomeriggio di domenica. L'uomo è stato identificato dalla polizia municipale che lo ha multato per circa mille euro e gli ha imposto il daspo in centro storico.

Il traffico in Canal Grande è molto intenso, soprattutto durante il giorno, quando oltre ai vaporetti e alle linee aggiuntive previste per l'estate, navigano barche private, taxi, barche per il trasporto merci e molto altro ancora. Gettarsi dal ponte di Rialto oltre che irrispettoso è quindi anche molto pericoloso. Si ricorda il caso del marinaio neozelandese che, ubriaco, in una notte d'agosto del 2016 si è tuffato dal Ponte di Rialto sbattendo violentemente contro un taxi che in quel momento transitava sotto il ponte. L'uomo è morto qualche mese dopo.

tuffo ponte rialto venezia