30 giu 2020 20:15

FACEBOOK? NON MI PIACE PIÙ – ANCHE MICROSOFT HA DECISO DI SOSPENDERE LA SUA PUBBLICITÀ SUI SOCIAL DI MARK ZUCKERBERG, MA NON C’ENTRANO LE CAMPAGNE DI BOICOTTAGGIO – L’AZIENDA FONDATA DA BILL GATES È PREOCCUPATA PER SE STESSA E PER DOVE I SUOI ANNUNCI VENGONO MOSTRATI E NON PER LA SUA POLICY LASCA SUI CONTENUTI RAZZISTI…