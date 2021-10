FACEBOOK STA IMPLODENDO - IL BLACKOUT DELLA GALASSIA SOCIAL DI MARK ZUCKERBERG È LA PERFETTA DIMOSTRAZIONE DEL MOMENTO NERO DI MARCOLINO: IL DECLINO NON È VISIBILE DALL'ESTERNO, MA GLI ADDETTI AI LAVORI STANNO NOTANDO INQUIETANTI SEGNALI OGNI GIORNO - CRESCITA DI HACKERAGGI, PARANOIA DEI DIRIGENTI, LOGORAMENTO GRADUALE DEI LAVORATORI DI TALENTO: UN LENTO E COSTANTE DECLINO TIPICO DI UN'AZIENDA VICINA AL COLLASSO

Articolo del "New York Times" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

MARK ZUCKERBERG

Un modo possibile per interpretare "The Facebook Files", l'eccellente serie di rapporti del Wall Street Journal basati su ricerche interne trapelate da Facebook, è come una storia di un inarrestabile colosso che sta schiacciando la società sulla sua strada verso la banca. Rivela il New York Times.

I documenti hanno mostrato prove schiaccianti che Facebook ha un sistema di giustizia a due livelli, che fosse a conoscenza che Instagram stesse deteriorando i problemi di immagine corporea tra le ragazze e che stesse creando disinformazione sulla questione dei vaccini, più di quanto non facesse intendere.

zuckerbeRG SOLDI

E sarebbe abbastanza comodo concludere pensando che Facebook è terribilmente potente, e che può essere messo in riga solo con un intervento rigido del governo. Ma c’è un altro modo di leggere questa serie di eventi, ed è quello che maggiormente è rimbombato nel mio cervello con l’arrivo ogni volta di un nuovo episodio.

mark zuckerberg con la scorta

Ovvero: Facebook è nei guai. Non problemi finanziari, o problemi legali, o anche problemi di senatori che urlano contro Mark Zuckerberg. Quello di cui sto parlando è un tipo di lento e costante declino che chiunque abbia mai visto da vicino un'azienda morente può riconoscere.

FACEBOOK

È una nuvola di terrore esistenziale che incombe su un'organizzazione i cui giorni migliori sono passati, influenzando ogni priorità manageriale e decisione di prodotto e portando a tentativi sempre più disperati di trovare una via d'uscita.

Questo tipo di declino non è necessariamente visibile dall'esterno, ma gli addetti ai lavori ne vedono cento piccoli, inquietanti segni ogni giorno – crescita di hackeraggi ostili nei confronti degli utenti, pressioni frenetiche, paranoia dei dirigenti, logoramento graduale dei dipendenti di talento.

Mark Zuckerberg

È diventato di moda tra i critici di Facebook enfatizzare le dimensioni e il dominio dell'azienda mentre si attaccano i suoi passi falsi. In un'udienza del Senato di giovedì, i legislatori hanno torchiato Antigone Davis, il capo globale della sicurezza di Facebook, con domande sul design del prodotto della società e l'influenza che ha sui suoi miliardi di utenti.

Molte delle domande alla signora Davis erano ostili, ma come con la maggior parte delle audizioni di Big Tech, c'era una strana sorta di deferenza nell'aria, come se i legislatori stessero chiedendo: Ehi, Godzilla, potresti smettere di calpestare Tokyo?

facebook-down

Ma se questi documenti trapelati hanno dimostrato qualcosa, è quanto poco Facebook si senta simile a Godzilla. I documenti, condivisi con il Journal da Frances Haugen, un ex product manager di Facebook, rivelano una società preoccupata che sta perdendo potere e influenza, non guadagnandolo, con la sua stessa ricerca che mostra che molti dei suoi prodotti non stanno crescendo organicamente.

Invece, sta andando verso limiti sempre più estremi al fine di migliorare la sua immagine tossica, e per impedire agli utenti di abbandonare le sue applicazioni in favore di alternative più convincenti.

FACEBOOK INSTAGRAM WHATSAPP DOWN

È possibile osservare questa vulnerabilità in una puntata della serie di The Journal che è sbarcata la scorsa settimana. L'articolo, che ha citato una ricerca interna di Facebook, ha rivelato che l'azienda ha fatto una strategia su come commercializzarsi ai bambini, riferendosi ai preadolescenti come un "pubblico prezioso ma non sfruttato".

L'articolo conteneva un sacco di materiale sconcertante, tra cui una presentazione in cui i ricercatori di Facebook hanno chiesto se ci fosse "un modo per sfruttare gli eventi di svago per veicolare il passaparola/ la crescita dei bambini?"

FACEBOOK INSTAGRAM WHATSAPP DOWN

È una domanda che suona folle, ma è anche rivelatrice. Un'applicazione di social media fiduciosa e fiorente avrebbe bisogno di "sfruttare gli appuntamenti di gioco", o inventare elaborate strategie di crescita rivolte ai bambini di 10 anni?

zuckerberg alle hawaii

Se Facebook è così inarrestabile, sarebbe davvero in grado di promuovere sé stesso ai giovani come - e per favore leggete questo nella voce del meme di Steve Buscemi "Come va, cari ragazzi?" - un "Life Coach per adulti?”

La verità è che la sete di Facebook per i giovani utenti non è tanto per dominare un nuovo mercato, quanto per evitare l'irrilevanza. L'uso di Facebook tra gli adolescenti negli Stati Uniti è in declino da anni, e si prevede che presto crollerà ancora di più - i ricercatori interni hanno previsto che l'uso quotidiano diminuirà del 45% entro il 2023. I ricercatori hanno anche rivelato che Instagram, la cui crescita ha compensato il calo di interesse per la principale app Facebook per anni, sta perdendo quote di mercato a favore di rivali in rapida crescita come TikTok, e gli utenti più giovani non stanno pubblicando tanti contenuti come erano soliti fare.

mark zuckerberg

"Facebook è per i vecchi" è stato il verdetto brutale consegnato da un ragazzo di 11 anni ai ricercatori della società, secondo i documenti interni.

Un buon modo di pensare ai problemi di Facebook è che essi si presentano in due modi distinti: problemi causati dall'avere troppi utenti, e problemi causati dall'avere troppo pochi del tipo di utenti che vuole - giovani americani che creano cultura, che fanno tendenza, che sono ambiti dagli inserzionisti.

The Facebook Files contiene prove di entrambi i tipi. Una volta, per esempio, ha esaminato i tentativi malriusciti della società di fermare l'attività criminale e gli abusi dei diritti umani nei Paesi in via di sviluppo - un problema esacerbato dall'abitudine di Facebook di espandersi in paesi dove ha pochi dipendenti e poca esperienza locale.

mark zuckerberg

Ma questo tipo di problema può essere risolto, o almeno migliorato, con sufficienti risorse e attenzione. Il secondo tipo di problema - quando i tastemakers abbandonano in massa le tue piattaforme - è quello che ti uccide. E sembra essere quello che preoccupa di più i dirigenti di Facebook.

Prendete il terzo articolo della serie di The Journal, che ha rivelato come la decisione del 2018 di Facebook di cambiare il suo algoritmo News Feed per enfatizzare le "interazioni sociali significative" ha invece generato un picco di indignazione e rabbia.

facebook down

Il cambiamento dell'algoritmo è stato dipinto al momento come una nobile spinta per conversazioni più sane. Ma i rapporti interni hanno rivelato che si trattava di un tentativo di invertire un declino lungo anni nell'impegno degli utenti. Mi piace, condivisioni e commenti sulla piattaforma erano in calo, così come era in calo la metrica chiamata "trasmissioni originali".

I dirigenti hanno cercato di invertire il declino modificando l'algoritmo del News Feed per promuovere i contenuti che generavano un sacco di commenti e reazioni, il che significava, grosso modo, "contenuti che fanno molto infuriare le persone".

Facebook

"Proteggere la nostra comunità è più importante che massimizzare i nostri profitti", ha dichiarato Joe Osborne, un portavoce di Facebook. "Dire che chiudiamo un occhio sul feedback significa ignorare questi impegni, comprese le 40.000 persone che lavorano sulla sicurezza in Facebook e il nostro investimento di 13 miliardi di dollari dal 2016".

È troppo presto per dichiarare Facebook morto. Il prezzo delle azioni della società è salito di quasi il 30 per cento nell'ultimo anno, sollevato da forti entrate pubblicitarie e un picco nell'uso di alcuni prodotti durante la pandemia. Facebook è ancora in crescita nei paesi al di fuori degli Stati Uniti, e potrebbe avere successo lì anche se inciampa a livello nazionale. E l'azienda ha investito molto in iniziative più recenti, come i prodotti di realtà aumentata e virtuale, che potrebbero invertire la tendenza se hanno successo.

hacker facebook 2

Ma la ricerca di Facebook racconta una storia chiara, e non è una storia felice. I suoi utenti più giovani stanno affollando Snapchat e TikTok, e i suoi utenti più anziani stanno postando meme anti-vaccini e discutendo di politica. Alcuni prodotti di Facebook si stanno estinguendo ufficialmente, mentre altri stanno semplicemente facendo arrabbiare i loro utenti o rendendoli consapevoli di sé stessi.

hacker facebook

Il declino della rilevanza di Facebook tra i giovani non dovrebbe necessariamente rendere i suoi critici ottimisti. La storia ci insegna che i social network raramente invecchiano con grazia, e che le aziende tecnologiche possono fare molti danni durante la discesa.

(Sto pensando a MySpace, che è diventato sempre più squallido e pieno di spam mentre diventava una città fantasma, e ha finito per vendere i dati degli utenti a società di pubblicità. Ma si potrebbero trovare storie altrettanto ignobili negli annali della maggior parte delle applicazioni fallite).

facebook

I prossimi anni di Facebook potrebbero essere più brutti degli ultimi, specialmente se decide di ridimensionare la sua ricerca interna e gli sforzi di integrità sulla scia delle fughe di notizie.

Niente di tutto questo è per dire che Facebook non è potente, che non dovrebbe essere regolato o che le sue azioni non meritano un esame. Può essere al contempo vero che Facebook è in declino e che è ancora una delle aziende più influenti della storia, con la capacità di plasmare la politica e la cultura in tutto il mondo.

Ma non dovremmo confondere la capacità di difesa con una sana paranoia, o confondere il disperato sbraitare di una piattaforma per una dimostrazione di forza. Godzilla alla fine è morto, e come i Facebook Files chiariscono, anche Facebook lo farà.