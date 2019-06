LA FAKE NEWS CHE NON TI ASPETTI - KEVIN COSTNER RIVELA CHE LA DONNA CHE CERCA PROTEZIONE TRA LE SUE BRACCIA, NELL’ICONICA LOCANDINA DI “BODYGUARD”, NON È WHITNEY HOUSTON, MA LA SUA CONTROFIGURA! – “QUEL GIORNO WHITNEY ERA GIÀ ANDATA A CASA E MENTRE GIRAVAMO ALCUNI FOTOGRAFI HANNO SCATTATO QUELL’IMMAGINE. LA PROPOSI IO ALLA WARNER PERCHÉ LA FOTO ERA EVOCATIVA. LORO NON ERANO D’ACCORDO PERCHÉ…”(VIDEO)

Sara Rondini per "www.ilgiornale.it"

kevin costner whitney houston 9

In una intervista rilasciata al portale americano “EW”, l’attore Kevin Costner ha rivelato che una delle locandine iconiche del cinema anni Novanta, quella del film del 1992 campione di incassi “Bodyguard”, con protagonisti lui e la cantante Whitney Houston, nasconde un segreto.

Non è infatti la diva a stringersi a Costner per cercare protezione nella sua guardia del corpo dopo il fallito attentato alla sua vita da parte di un misterioso maniaco, ma si tratterebbe della controfigura della cantante.

kevin costner in the bodyguard

“Quel giorno Whitney era già andata a casa e stavamo girando con una delle sue controfigure. Nella scena lei doveva essere spaventata e nascondere il suo volto sulla mia spalla, affidandosi a me che riuscivo a trarla in salvo. Mentre giravamo diversi fotografi di scena hanno iniziato a scattare le prime prove della locandina, tra cui un mio amico, Ben Glass che è l’autore dello scatto che tutti voi conoscete”, ha raccontato l’attore 64enne.

kevin costner whitney houston 7

“A me la sua foto piaceva perché era semplice ma molto evocativa. In una sola immaginava catturava la trama e il senso del film, così la mandai io stesso alla Warner proponendola come locandina ideale. All’inizio erano tutti contrari perché non si vedeva il volto di Whitney.

kevin costner whitney houston 6

Mi hanno anche mandato cinque versioni ritoccate in cui si intravedevano le fattezze del volto di Whitney, ma io ho insistito perché la mia proposta mi sembrava decisamente migliore. E alla fine mi hanno dato ragione perché non serviva vedere il volto di Whitney quanto piuttosto percepire l’intimo legame tra i nostri due personaggi e nulla meglio di quell’immagine lo spiegava alla perfezione.

Se il volto fosse stato in bella vista sarebbe sembrato solo come se stessi sollevando e portando via a forza una donna dalla scena del pericolo, invece il fatto che lei cercasse rifugio in me mostrava, prima ancora che partisse il film, il rapporto che c’era tra di noi, di fiducia, amore e totale abbandono”, ha concluso l’attore, dichiarando di ricordare con affetto la Houston e di aver molto amato la colonna sonora del film, con la hit “I will always love you” che, con oltre 42 milioni di copie vendute, resta tuttora la colonna sonora più venduta di sempre.

kevin costner whitney houston 8 kevin costner whitney houston 1 kevin costner whitney houston 2 kevin costner whitney houston 3 kevin costner whitney houston 4 kevin costner whitney houston 5