Un video inedito del Pentagono, della CIA e di un'oscura agenzia federale di sicurezza nucleare mostra una trasmissione di notizie false su un attacco terroristico a Indianapolis come parte di un'esercitazione di emergenza soprannominata "Mighty Derringer".

La National Nuclear Security Administration, in coordinamento con le altre principali agenzie di sicurezza e militari, ha creato il video nel 1986 per prepararsi all'avvento di un gruppo terroristico che minacciava di far esplodere una bomba nucleare in una grande città americana.

Mighty Derringer doveva anche testare le abilità di NEST, il Nuclear Emergency Search Team, un gruppo altamente qualificato che lavora all'interno del Dipartimento dell'Energia.

NEST è stato creato nel 1974, ma è attivo ancora oggi. Il video, ottenuto da Gizmodo attraverso il Freedom of Information Act, mostra un conduttore di Channel 9 che presenta un servizio da Indianapolis: la città, dice, è stata parzialmente evacuata mentre le autorità cercano freneticamente una bomba nucleare piazzata dal gruppo terroristico comandato da qualcuno chiamato "Gooch".

Non c'è dubbio sulla data della registrazione, basta guardare i baffi e il taglio di capelli anni '80 del giornalista, Jeff Schwartz, un nome fittizio inventato per la simulazione. La trasmissione riprende il quarto giorno della crisi.

«Sono disponibili pochi dettagli», afferma Schwartz. «Ma sappiamo che gran parte del centro di Indianapolis rimane evacuata. Ora i rapporti sono imprecisi, ma sappiamo che a quanto pare ci sono terroristi rintanati nel centro della nostra città con ordigni nucleari».

Il giornalista fa quindi riferimento alla squadra NEST che sta perlustrando la città alla ricerca della bomba. «Abbiamo appena appreso qui alla redazione di Channel 9 che una squadra di risposta federale è stata inviata per neutralizzare la minaccia», dice prima di lanciare il collegamento con una falsa giornalista Anne Miller, che sta sorvolando la città in elicottero.

A questo punto si vede la città dall'alto. «Ci sono poliziotti laggiù nelle strade che si assicurano che tutti rimangano fuori città», dice. Quindi lo schermo lampeggia di bianco, come se la bomba fosse esploso, e il collegamento si spegne.

Schwartz ordina alla sala di controllo di «prendere la radio ricetrasmittente» per vedere cosa è successo alla giornalista dell'elicottero. Si gira di nuovo verso la telecamera e dice: «Ancora una volta vorrei mettere in guardia contro l'eccessiva preoccupazione».

Si sente un'esplosione in sottofondo e lui alza lo sguardo prima che lo schermo diventi nero . Il retroscena della trasmissione può essere ricostruito attraverso documenti precedentemente declassificati dal National Security Archive, un gruppo di trasparenza del governo.

Il programma di addestramento Mighty Derringer è stato ispirato da un altro falso complotto terroristico ideato nel 1986: in quel caso la minaccia anonima di un ordigno nucleare pendeva su Boston, a meno che le autorità non avessero pagato 200.000 dollari.

Durante l'esercizio di addestramento, il gruppo terroristico di Indianapolis ha anche rubato materiale nucleare nel loro paese natale di Montrev, una versione immaginaria del Messico.

I soldati della Delta Force sono stati inviati a recuperare quella bomba prima che esplodesse, ma la squadra non ha avuto così tanto successo nella città del centro-ovest. Secondo i registri dell'addestramento, un raggio di 20 blocchi quadrati è stato distrutto e 900 persone sono state uccise, 800 ferite.

