Estratto dell’articolo di Gianluca Lengua per “il Messaggero”

PAULO ROBERTO FALCAO

Paulo Roberto Falcão è stato accusato di molestie sessuali da una dipendente dell'hotel in cui vive in Brasile. La donna, che svolge la mansione di receptionist, lo ha denunciato lo scorso 4 agosto rilasciando una lunga testimonianza dell'accaduto al dipartimento per la difesa delle donne.

Il quotidiano brasiliano Trivela è entrato in possesso delle dichiarazioni della dipendente, 26 anni, la quale afferma che il Divino si è trasferito in quell'albergo di Santos nel quartiere di Aparecida quattro mesi fa, ma i fatti risalgono al 2 agosto quando il dirigente, fresco di dimissioni dal Santos, avrebbe toccato il braccio della donna con le sue parti intime.

FALCAO

[…] La molestia si sarebbe ripetuta anche una seconda volta, suscitando l'imbarazzo della vittima e spingendola a presentare la denuncia. Ai fatti avrebbe assistito anche un testimone, identificato come suo collega. La polizia, nelle prossime ore, richiederà all'albergo le immagini delle telecamere di video sorveglianza a circuito chiuso per verificare la veridicità della denuncia. Il caso ha suscitato un enorme clamore in Brasile, inoltre, il club sta attraversando uno dei momenti peggiori della sua storia.

[…[] Anche per questo Falcão è stato costretto a presentare le dimissioni dal ruolo di coordinatore sportivo. Nel comunicato […] ha colto l'occasione anche per negare ogni accusa del reato di molestie, punito con una pena da uno a cinque anni: «Per rispetto ai tifosi del Santos, a causa delle recenti proteste contro le prestazioni della squadra, ho deciso di lasciare l'incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l'immagine del club. Per quanto riguarda l'accusa che mi è stata rivolta e che ho appreso dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti».

PAULO ROBERTO FALCAO

[…] In passato Paulo Roberto Falcão era stato denunciato anche in Italia dalla donna con cui ha avuto una relazione, quando militava nella Roma, e da cui ha avuto un figlio. Il bambino è stato regolarmente riconosciuto, ma la madre nel 2003 ha intrapreso una battaglia legale contro l'ex calciatore accusandolo di non aver mai versato il denaro, all'epoca stabilito dal tribunale, per il mantenimento del figlio.

