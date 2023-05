19 mag 2023 13:49

UN FALLIMENTO GALATTICO – DISNEY METTE A SEGNO UN ALTRO “SUCCESSO”: CHIUDE DOPO SOLO UN ANNO IL COSTOSISSIMO “STAR WARS: GALACTIC STARCRUISER”, L’HOTEL PER GLI APPASSIONATI DELLA SAGA CHE OFFRIVA UN’ESPERIENZA INTERATTIVA DI 48 ORE IMMERSI IN UNA SORTA DI “CROCIERA GALATTICA” – IL MOTIVO? I COSTI ESORBITANTI PER IL SOGGIORNO: PER DUE GIORNI UNA FAMIGLIA ARRIVAVA A SPENDERE ANCHE 6MILA EURO - PER LA SUITE SI PAGAVA ANCHE 20MILA EURO… VIDEO