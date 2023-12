28 dic 2023 20:40

FALLO IN FOLLA - A MOSCA IL RAPPER RUSSO "VACIO" SI È PRESENTATO A UNA FESTA NUDISTA CON IL PENE COPERTO CON UN CALZINO: PUTIN L'HA SBATTUTO IN GALERA PER 15 GIORNI E GLI TOCCHERÀ ANCHE PAGARE UNA MULTA DA 200MILA RUBLI (2MILA EURO) - IL PARTY È STATO ORGANIZZATO DALLA GIORNALISTA DELLA TV DI STATO ANASTASIA IVLEEVA - LEI PER L'OCCASIONE SPECIALE HA INDOSSATO GIOIELLI DAL VALORE DI 230 MILA EURO - VIDEO