IL FALO’ DELLA SANITA’ – UN INCENDIO È SCOPPIATO NELLA NOTTE NELL'OSPEDALE DI TIVOLI: QUATTRO PERSONE SONO MORTE, DUE SONO IN GRAVI CONDIZIONI, OLTRE 200 PAZIENTI SONO STATI EVACUATI – ANCORA DA ACCERTARE LE CAUSE DEL ROGO, PARTITO DA ALCUNI LOCALI DOVE SI TROVEREBBERO GLI AMBULATORI, AL PIANO -2 DELLA STRUTTURA… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Paolo Foschi e Erica Dellapasqua per https://roma.corriere.it/

incendio ospedale di tivoli

Tre persone sono morte in seguito all'incendio che si è sviluppato intorno alle 22.30 di venerdì 8 dicembre nell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, alle porte di Roma. Una quarta persona è deceduta prima che divampassero le fiamme, ma ancora non è chiaro in quali circostanze. Secondo quanto appreso due persone che sarebbero morte intossicate e una terza a causa di un infarto. Ci sarebbero inoltre due feriti in gravi condizioni.

Ancora da accertare le cause del rogo, che è stato spento solo nella tarda nottata. Gli oltre 200 pazienti, compresi sette bambini, sono stati portati fuori dalla struttura: i più gravi sono stati trasferiti subito in altri ospedali, i meno gravi sono stati alloggiati provvisoriamente nella vicina palestra comunale Maramotti, in attesa del ricovero in altre strutture. L'edificio, oltre a essere stato gravemente danneggiato, è stato invaso dal fumo. […]

incendio ospedale di tivoli

L'incendio, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, sarebbe partito da alcuni locali dove si troverebbero gli ambulatori. Le stanze sono al piano -2 dell'ospedale e da lì le fiamme avrebbero raggiunto il pronto soccorso e la Terapia intensiva. Altri reparti non sarebbero stati invece toccati, ma il fumo molto denso ha invaso tutto l'ospedale e per questo si è resa necessaria l'evacuazione dell'intera struttura. L'ospedale rischia adesso una lunga chiusura, sia per la bonifica dei locali, sia perché le linee elettriche e gli impianti di servizio sono seriamente danneggiati.

Il Comune di Tivoli, in una nota, ha fatto il punto sui pazienti trasferiti e sugli aiuti: «I pazienti ricoverati in rianimazione sono stati trasferiti in altri reparti - si spiega -. I pazienti non gravi sono stati spostati prima nell'ala ancora agibile dell'ospedale, poi nell'adiacente palestra comunale Maramotti, riscaldata e allestita dalle squadre di Protezione civile comunale allestita dalla Protezione civile comunale con coperte, cuscini e brandine [...]

incendio ospedale di tivoli incendio ospedale di tivoli incendio ospedale di tivoli