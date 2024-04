LA FAMIGLIA DI CHIARA LINDL NON SI ARRENDE: IN ARRIVO UNA SQUADRA (CON CANI) DALLA GERMANIA PER CERCARE LA 20ENNE DISPERSA NEL LAGO D'ISEO DA SETTE MESI – “CONSIDERIAMO QUESTA OPERAZIONE DI RICERCA COME LA NOSTRA ULTIMA SPERANZA DI RITROVARE NOSTRA FIGLIA”, HANNO DETTO IL PADRE E LA MADRE CHE HANNO AVVIATO UNA RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE IL GRUPPO TEDESCO – LA RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE IN CUI LA RAGAZZA E’ SCIVOLATA NEL LAGO…

Valerio Morabito per brescia.corriere.it - Estratti

chiara lindl

La famiglia di Chiara Lindl non si arrende. Nelle prossime settimane, sul lago d'Iseo, arriverà una squadra dalla Germania per cercare il corpo della 20enne inghiottito dal Sebino. La ventenne era caduta il 1° settembre 2023 mentre si trovava con la sorella e sei amici a bordo del motoscafo di proprietà del padre di uno di loro. Le ricerche sono state condotte con elicotteri, barche, sommozzatori, apparecchiature sonar e telecamere subacquee. Purtroppo non è stata ancora ritrovata, anche se le ricerche sono in corso da settembre da parte del Gruppo Volontari del Garda.

Nelle prossime settimane si uniranno alle operazioni anche i tedeschi. L'associazione Technische Hundestaffel e.V. è un gruppo di volontari che utilizza cani per la ricerca di persone in acqua. I cani cercano odori individuali e rappresentano un metodo di ricerca unico in Europa. Nel corso del tempo sono riusciti a trovare persone che sono rimaste in acque profonde per diversi mesi.

ricerche della turista tedesca dispersa nel lago d iseo 2

(...)

Si tratta dell'ultima speranza per riconsegnare il corpo della ventenne ai genitori. «Consideriamo questa operazione di ricerca come la nostra ultima speranza di ritrovare nostra figlia Chiara e di riportarla a casa. Ci auguriamo di avere con noi la nostra luce del sole: Kiki», hanno detto il padre e la madre.

Stando alla ricostruzione dei carabinieri di Breno, coordinati dal pm di turno Giovanni Tedeschi, alla luce dei racconti degli amici, i ragazzi erano usciti il 1° settembre di un anno fa dopo pranzo in barca e avevano trascorso il pomeriggio al largo tra bagni, chiacchiere e alcolici. Avevano alzato il gomito. Pare tutti tranne lui, il figlio del proprietario dell’imbarcazione, quindi deputato a guidarla. E in possesso della patente nautica, così come naturalmente il padre.

ricerche della turista tedesca dispersa nel lago d iseo 1

Ma a un certo punto, all’imbrunire, mentre Chiara si trovava a prua pur in uno spazio ristretto, è stata un’amica — Carolina Knauff, che di anni ne ha 23 —che avrebbe preso i comandi del motoscafo. Evidentemente poco esperta, avrebbe accelerato in modo talmente brusco da provocare la caduta della ventenne che in un attimo è volata nel lago senza che nessuno avesse tempo e modo di impedirlo. Da quel momento la ragazza tedesca non è stata più trovata.

l imbarcazione da cui e caduta la turista tedesca dispersa nel lago d iseo