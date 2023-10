UNA FAMIGLIA IN GUERRA - ADAMO GUERRA, L’UOMO RITROVATO A PATRASSO DA “CHI L’HA VISTO” DOPO AVER FINTO IL SUICIDIO 10 ANNI FA, TORNA A RAVENNA E IN TRIBUNALE DA L'OK AL DIVORZIO DALLA MOGLIE RAFFAELA BORGHI - GUERRA, CHE SARÀ PROCESSATO, SI È PRESENTATO IN TRIBUNALE DA SOLO, SENZA AVVOCATO E CON UN TROLLEY, SPIEGANDO DI VOLER TORNARE IN GRECIA IL PRIMA POSSIBILE. QUANDO IL GIUDICE GLI HA PROPOSTO UNA DATA PER LA PROSSIMA UDIENZA LUI…

Estratto da www.open.online

Adamo Guerra ritorna a Ravenna. E in tribunale dà l’ok alla causa di divorzio della moglie Raffaella Borghi. Il caso di Guerra era finito su tutti i giornali per un servizio di Chi l’ha visto? in cui lui ammetteva di essere a Patrasso in Grecia. Non era morto suicida nonostante le lettere d’addio lasciate ai genitori e alla famiglia, composta dalla moglie e da due figlie. Guerra sarà processato per aver violato gli obblighi di mantenimento.

Mentre la moglie è stata accusata di sapere già prima della trasmissione della sorte del marito. Ma lei ha smentito. Mentre una delle due figlie ha criticato il padre per le sue scuse, considerate troppo fredde. Ora, fa sapere il Il Resto del Carlino, Guerra è comparso in tribunale da solo. Senza avvocato e con un trolley, determinato a tornare in Grecia il prima possibile.

La violazione degli obblighi familiari

Quando il giudice gli ha proposto una data per la prossima udienza ha detto di non poter essere in Italia in quel periodo, chiedendo tempi più lunghi. Pierpaolo Galante glieli ha concessi. […]

L’uomo che ha finto un suicidio è chiamato a rispondere anche nel processo penale per violazione degli obblighi familiari nei confronti delle figlie. Il processo partirà nel 2024. Le due si sono già costituite parte civile insieme alla moglie. «Guerra ha spiegato di aver ricevuto comunicazioni di questo tipo, ma di non aver letto il contenuto delle lettere che gli sono arrivate», dice al quotidiano l’avvocato Davide Sartoni, legale di Raffaella Borghi.

