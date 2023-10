LA FAMIGLIA METTE LA MORDACCHIA A TIDEI – IL SINDACO TRIVELLATORE DI SANTA MARINELLA VIENE TENUTO SOTTO CONTROLLO AFFINCHÉ NON APRA PIÙ BOCCA: GLI HANNO FATTO RITIRARE LA PARTECIPAZIONE A UNA TRASMISSIONE TV DOPO CHE LUI HA BEN PENSATO DI MOSTRARE AI CRONISTI IL DIVANETTO DOVE SONO AVVENUTE LE “EFFUSIONI” – IL POST SU FACEBOOK DELLA PRESUNTA AMANTE (“NON SONO IO, IL MIO NOME È USCITO PERCHÉ SONO MEDIATICA”) E IL VIDEO CON LA CONSIGLIERA COMUNALE CHE SI TIRA SU IL VESTITO E DICE A TIDEI: “HAI VISTO CHE FIANCHI?”

Estratto dell’articolo di Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

PIERO TIDEI ABBRACCIA LA SUA AMICA DIRIGENTE SCOLASTICO

Tutta la città ne parla ancora e ormai nessuno fa più finta di no. Anche perché chi doveva tacere, pure a propria tutela, non lo ha fatto. Quando ormai i buoi sono ben lontani dalla stalla il sindaco Pietro Tidei viene tenuto sotto controllo dai suoi familiari perché non apra più bocca (gli hanno fatto ritirare anche la partecipazione a una trasmissione tv di questa sera).

Il consigliere d’opposizione Roberto Angeletti si è messo nei guai quando stava forse per uscirne e non risponde più al telefono e anche la donna finita al centro del gossip alimentato dal rivale sul primo cittadino è uscita allo scoperto.

PIETRO TIDEI

[…] V. C. ha squarciato il velo di dicerie che la circondava esponendosi su Facebook per respingere l’ipotesi che sia una delle donne incontrate dal sindaco in Comune (insieme a quella su presunti favori offerti da Tidei al marito). Al telefono con voce sofferente: «Che succede? Succede che ora basta sopportare queste voci. Io non ho avuto nessuna relazione con Tidei, andavo in Comune per lavoro e basta. Perché è uscito il mio nome?

Perché sono mediatica, conosciuta, volevano colpirmi. Quanto ancora deve durare?

La mia carriera è distrutta e non ho colpe».

Le attenzioni su di lei erano nate anche dai sospetti sollevati dallo stesso marito. Il post l’ha alleggerita? «Macché, sono stata una deficiente. Ma non tirate più in ballo la mia famiglia». Anche sull’altra donna ritratta in atteggiamenti «equivoci» con Tidei il segreto è solo formale.

un frame dell incontro tra pietro tidei e l architetto alessio rosa

Una consigliera comunale che davanti al sindaco si è tirata su il vestito per mostrare i progressi della sua dieta: «Hai visto che fianchi?», dice nel video. Per quanto surreale, questa scena ha aiutato Tidei a ricucire con la moglie, mostrandogliela.

[…] O almeno lo aveva aiutato, fino a quando lui stesso non ha pensato di far visionare alla stampa il divanetto sul quale ha consumato il singolo episodio che lui chiama «effusioni». Il mobile è in una stanza che era stata chiusa a chiave per evitare che curiosi e cospiratori nel municipio ne diffondessero le immagini in questo remake casareccio di «Sesso, bugie e videotape», ma ovviamente Tidei aveva una chiave con sé e, anzi, si è fatto fotografare sorridente sul sofà. Altra ira in famiglia, altra faticosa ricucitura. Ieri pranzo in casa e divieto assoluto di apparire e parlare. Men che meno in tv.

IL POST SU FACEBOOK DELLA PRESUNTA AMANTE DI PIERO TIDEI

[…] Parole chiarificatrici, e non semplici, Tidei dovrà però trovarle per la seduta del consiglio comunale che potrebbe essere indetta già questa settimana su richiesta delle opposizioni per avere spiegazioni sui suoi colloqui non limpidi (ma già valutati come non rilevanti dalla Procura) con amici, conoscenti, concittadini a cui sembra promettere favori e raccomandazioni. […] Quanto ad Angeletti, insieme alla richiesta di processo pendente per corruzione, deve difendersi dall’accusa di revenge porn sul sindaco per aver diffuso i video. Con assoluta incoscienza ne aveva conservata una copia dopo il sequestro e ha ammesso di averli mostrati a sua sorella poliziotta per farsi aiutare nel coglierne meglio il senso. […]

