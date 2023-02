27 feb 2023 12:28

I FAMILIARI DELL'EX MARITO DI ABBY CHOY, LA MODELLA 28ENNE UCCISA E FATTA A PEZZI A HONG KONG, AVREBBERO AMMAZZATO LA DONNA PER DELLE QUESTIONI ECONOMICHE E AVREBBERO PIANIFICATO L'OMICIDIO DA TEMPO - GLI INVESTIGATORI: "FORSE LITIGAVANO SUI SOLDI, QUALCUNO ERA INSODDISFATTO DI COME LA VITTIMA GESTIVA I SUOI BENI" - IL SUO CORPO FATTO A PEZZI È STATO NEL FRIGORIFERO DI UNA CASA AFFITTATA PROPRIO PER NASCONDERE IL CORPO - L'ULTIMA VOLTA SAREBBE STATA VISTA DAL…