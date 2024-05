5 mag 2024 08:00

LA FAMO STA TREGUA? - UN FUNZIONARIO DI HAMAS HA DETTO ALL'AFP CHE I COLLOQUI AL CAIRO CON I MEDIATORI (EGITTO, QATAR, STATI UNITI) NON HANNO VISTO "NESSUNO SVILUPPO" - IL GRUPPO TERRORISTICO PALESTINESE HA PRECISATO CHE "NON ACCETTERÀ IN NESSUNA CIRCOSTANZA" UNA TREGUA A GAZA CHE NON INCLUDA ESPLICITAMENTE LA FINE COMPLETA DELLA GUERRA – LE ACCUSE A NETANYAHU DI "OSTACOLARE PERSONALMENTE" GLI SFORZI PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO DI TREGUA A CAUSA DI "INTERESSI PERSONALI"…