LA FAMO STA TREGUA O NO? I MEDIA EGIZIANI SOSTENGONO CHE DALLE 11 DI OGGI INIZIERÀ UN CESSATE IL FUOCO TEMPORANEO A GAZA, PER PERMETTERE IL RILASCIO DI 50 OSTAGGI ISRAELIANI, IN CAMBIO DI ALTRETTANTI DETENUTI PALESTINESI. MA FUNZIONARI DEL GOVERNO ISRAELIANO SMENTISCONO – INTANTO IN YEMEN I RIBELLI HOUTHI (FINANZIATI DALL’IRAN) HANNO DIROTTATO UNA NAVE NEL MAR ROSSO – TEL AVIV HA LE PROVE CHE I TERRORISTI SI SONO RIFUGIATI NEI TUNNEL DELL’OSPEDALE AL SHIFA DOPO L’ATTACCO DEL 7 OTTOBRE

??? L'esercito israeliano sta fornendo le prove della presenza di ostaggi all'interno dell'ospedale Al-Shifa.



1. TV EGITTO ANNUNCIA 'LUNEDÌ TREGUA PER OSTAGGI',ISRAELE SMENTISCE

(ANSA) - La tv egiziana Al-Ghad ha annunciato, citando "fonti di Hamas", che "dalle 11 di lunedì mattina" inizierà "la calma" sulla Striscia di Gaza come parte di un accordo per il rilascio di 50 ostaggi israeliani contro la scarcerazione di altrettanti detenuti palestinesi.

Tuttavia funzionari israeliani, citati da Times of Israel, hanno smentito l'annuncio egiziano. Anche Haaretz riporta la smentita di un funzionario israeliano, aggiungendo che anche due fonti palestinesi e una egiziana hanno detto che al momento non è stato raggiunto l'accordo per un cessate il fuoco o lo scambio di prigionieri.

2. OSTAGGI, L’ACCORDO ORA È PIÙ VICINO DIROTTATA UNA NAVE

Estratto dell’articolo di Lorenzo Cremonesi e Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

Si aprono spiragli sulla liberazione degli ostaggi a Gaza. Un accordo sembra più vicino. Continuano i raid israeliani nella Striscia. Gli houthi dirottano una nave nel Mar Rosso, vicino allo Yemen.

Il consiglio di guerra ristretto si allarga per accogliere i famigliari degli ostaggi. Per la prima volta, alcuni tra i parenti degli oltre 240 rapiti incontrano oggi i tre leader che stanno guidando il conflitto e dai quali dipende la sorte degli amati. Soprattutto il premier Benjamin Netanyahu, che fonti israeliane dicono oscillare tra l’intesa con Hamas e la posizione più dura tenuta da Yoav Gallant, il ministro della Difesa: non vuole concedere pause agli jihadisti assediati nella Striscia. Benny Gantz, che ha lasciato l’opposizione per entrare nel governo d’emergenza, sta in mezzo ma ribadisce come riportare a casa i prigionieri sia la priorità.

Quanto lunga sarebbe la tregua per permettere la liberazione di una cinquantina tra donne e bambini è «uno degli ostacoli minori» da superare di cui parla lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. È il primo ministro del Qatar ad aver portato fino a questo punto i negoziati, il piccolo regno del Golfo ha sovvenzionato per anni Hamas con milioni di dollari in contanti, consegne autorizzate dallo stesso Netanyahu. Che ieri ha accusato l’Iran «di salto di qualità nell’attacco ai cittadini del mondo libero» dopo che gli houthi, armati da Teheran, hanno rivendicato dallo Yemen il sequestro di un cargo: non ci sono israeliani a bordo e la proprietà è britannica ma con la partecipazione di un magnate israeliano.

I boss fondamentalisti chiedono 5 giorni di cessate il fuoco, attraverso fonti egiziane annunciano che partirebbe già oggi alle 11, ora locale, gli israeliani smentiscono. […] Sono sei le pagine — rivela il Washington Post — della bozza: delinea il rilascio a fasi degli ostaggi, mentre i droni israeliani continuano a monitorare la situazione sul campo, i paramilitari pretendevano che la sorveglianza venisse sospesa.

Il documento non sembra includere la scarcerazione di donne e minori detenuti dagli israeliani. Le organizzazioni umanitarie si stanno preparando al confine egiziano per intervenire durante lo stop ai combattimenti nelle aree a Sud dove è ormai ammassata la maggior parte dei 2,2 milioni di abitanti. […]

L’esercito ha diffuso le riprese video delle telecamere dell’ospedale Shifa di Gaza — 10.55 del 7 ottobre — poche ore dopo l’assalto al Sud di Israele in cui 1.200 persone sono state massacrate dai terroristi palestinesi: mostra uomini di Hamas […] scortare nelle corsie due ostaggi feriti, un nepalese e un thailandese, stranieri che lavorano nei campi attorno alla Striscia.

[…] L’intelligence ripete da settimane che il ricovero fa parte del «quartier generale» di Hamas. Ormai è quasi del tutto vuoto, 31 neonati prematuri e i loro famigliari sono stati trasferiti.[…]

