Se il bondage o il soffocamento vi sembrano delle pratiche fuori di testa, non avete ancora visto “A Very Yorkshire Brothel” un programma in onda in Gran Bretagna: nell’ultima puntata le proprietarie di una “sala massaggi” hanno rivelato le richieste più insolite ricevute dai feticisti.

Kath, 56 anni e la figlia Jenni, 32 anni, negli ultimi cinque anni, hanno gestito una sala massaggi a Sheffield. Ma negli ultimi anni non solo hanno visto impennare il numero di feticisti, ma anche le loro bizzarre richieste. C’è chi ha chiesto di essere avvolto nel cotone idrofilo e chi voleva essere confezionato sottovuoto. Ma c’è anche chi prova eccitazione vedendo scoppiare dei palloncini.

Kath e Jenni, che si occupano della parte amministrativa, gestiscono sei ragazze nel loro salone che nel weekend rimane aperto fino alle cinque del mattino. Tra i servizi offerti ci sono delle prestazioni che includono l’uso erotico del cibo o anche sessioni per masochisti. Ma le richieste diventano sempre più strane.

«Ho un ragazzo che si eccita se mi faccio scoppiare dei palloncini tra le gambe – ha rivelato Lily 'Loves It' che lavora nel centro – Un altro vuole che ci rimbalzi sopra fino a farli scoppiare. In ogni caso non esistono due giorni uguali nel mio lavoro. Prima lavoravo in proprio e guadagnavo il doppio dei soldi, ma mi sono resa conto che sull’aspetto della sicurezza stavo rischiando».

E Kath ha aggiunto: «Molte di loro hanno deciso di non lavorare più in proprio per paura. Conosco una ragazza che è stata violentata in gruppo. Non si sa mai chi si può incontrare».

