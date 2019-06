LO FAMO STRANO? DAI SELFIE SEXY AI FILMATI DI AUTOEROTISMO, ECCO ALCUNI SEGRETI DI COPPIA (CHE DIFFICILMENTE SI RIVELANO) – PIU’ DI UNA PERSONA SU TRE DICHIARA DI ESSERSI FATTO UN VIDEO MENTRE SI MASTURBA - E POI I SOPRANNOMI POST COITUM, LA CURIOSITA’ SUL PASSATO SESSUALE DEL PROPRIO PARTNER (PIÙ LE DONNE DEGLI UOMINI) E QUELLA VOGLIA DI ANNUSARE I VESTITI…

Simona Sirianni per www.gqitalia.it

Mai dare per scontato che quello che succede nella propria coppia sia sempre peggio di ciò che accade nelle storie altrui. I segreti di cui non si parla spesso sono diversi...

Ogni coppia è a sé. E ogni volta che diamo uno sguardo alle relazioni altrui, ci sembra spesso che siano migliori della nostra. Ma è quasi sempre una sensazione, una percezione, perché sapere cosa succede davvero all'interno dei rapporti è praticamente impossibile. E infatti, studi e sondaggi hanno evidenziato spesso quante sono le cose che le persone fanno nel chiuso della loro storia, che mai ci si aspetterebbe.

In un mondo vissuto sui social media, del resto, la maggior parte delle coppie pubblica gli aspetti migliori della proprio rapporto, condividendo i dettagli intimi più belli e interessanti. Ma quello che poi succede davvero, è un’altra storia. Insomma, ovviamente, nessuna relazione è perfetta, anche se vogliono farcelo credere.

È chiaro, restano sondaggi, ma possono risultare interessanti perché aprono una luce su come le persone agiscono davvero nel loro privato, dimostrando che nulla è veramente «strano» quando si tratta di relazioni.

Lo stipendio è un segreto

Le questioni finanziarie dovrebbero essere sempre discusse apertamente nella coppia. In particolar modo se già si convive. Ma un rapporto del 2018 realizzato da Bankrate, ha scoperto che, invece, molte persone non dicono al loro partner quanto guadagnano. E questo succede in un terzo delle coppie che convivono. Cifra che raddoppia tra le persone che stanno insieme, ma non convivono.

Annusare i vestiti del partner

Due sono i motivi: il primo, se la coppia è appena nata, è per sentire più spesso possibile l’odore e il profumo del nuovo amore senza il quale non si riesce a stare tante ore. Se la relazione, invece, è di anni, allora solitamente i vestiti e la biancheria intima del partner si annusano non per qualcosa di erotico, ma semplicemente per stabilire se metterli in lavatrice.

Dimenticare il compleanno del loro partner

Un sondaggio condotto nel 2018 ha rilevato che una persona su tre dichiara di aver dimenticato il compleanno del partner. A quanto pare, agli uomini accade più spesso rispetto alle donne. Prendendo in esame oltre 2.000 adulti, il 52% degli uomini ha dichiarato di averlo fatto, mentre per le donne la cifra scende al 24%. Il sondaggio ha anche rilevato che per questo motivo una persona su cinque ha litigato e che il 12 per cento si è proprio lasciato.

Spiare gli account dei social media dei loro partner

La fiducia nella relazione è fondamentale. Sì, dovrebbe. Ma, come riportato da un rapporto del 2019 degli avvocati londinesi Hodge Jones & Allen, una persona su tre ammette di spiare gli account dei social media dei propri partner per stare più tranquilla. Oltre il 40% ha persino ammesso di controllare i cellulari per assicurarsi di non essere traditi.

Darsi soprannomi

Neanche sotto tortura riveleremmo il modo in cui chiamiamo il nostro compagno/a. Tutti avranno dato almeno una volta un soprannome bizzarro e imbarazzante al proprio partner. E questa è una delle cose che, per fortuna di tutti, il più delle volte vengono tenute private e non vengono raccontate.

Voler conoscere subito il passato sessuale del nuovo partner

Quante persone hanno dormito con il tuo partner prima di te? Per molti è fondamentale saperlo. Secondo alcuni sondaggi alcune persone si preoccupano davvero di questo dato. Più le donne degli uomini. Sono più di un terzo coloro che desiderano conoscere la storia sessuale del proprio partner entro il primo mese di appuntamenti. Non solo, il 27% delle donne crede che il passato sessuale della persona che si sta frequentando possa determinare l'andamento della relazione futura.

Usare la tecnologia per amplificare la vita sessuale

Alcuni potrebbero obiettare che la tecnologia e i social media stanno rovinando le relazioni. Ma come rilevato da un'ampia indagine sul sesso condotta da Dazed Digital, oltre un terzo delle persone afferma invece che la tecnologia ha reso la loro vita sessuale molto «più hot». Quasi il 50% delle persone dichiara di inviare al proprio partner selfie sexy, mentre il 34% dichiara di essersi filmato mentre si masturba.

