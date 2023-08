FANCULO LA LEGGE: I PISCHELLI CERCANO VENDETTA - COS'HANNO IN COMUNE LE MORTI DI MICHELLE CAUSO (A ROMA), SOFIA CASTELLI (A MILANO), GIUSEPPE TURCO (A CASAL DI PRINCIPE) E CHRIS ABOM (A NEGRAR)? GLI AMICI DELLE VITTIME VOGLIONO ERGERSI A GIUDICI, GIURIA E BOIA - IL RAID NELL'APPARTAMENTO DEL GIOVANE CHE HA UCCISO MICHELLE CAUSO, QUELLO A CASA DI DAVIDE BEGALLI ACCUSATO DI AVER INVESTITO IL 13ENNE ABOM, LA PROTESTA DEGLI AMICI DI SOFIA CASTELLI SOTTO LA CASERMA DOVE ERA RINCHIUSO ZAKARIA ATQAUOI, REO CONFESSO DELL'OMICIDIO DELLA 20ENNE ("CE LO DEVONO LASCIARE QUA DUE MINUTI") E L'ASSALTO ALL'AMBULANZA DOVE ERA A BORDO C'ERA A BORDO ANASS SAAUD, ACCUSATO DELLA MORTE DI GIUSEPPE TURCO...

RAID A CASA DEL KILLER DI MICHELLE CAUSO

Ascanio Moccia per Dagospia

Cos'hanno in comune le morti di Michelle Causo (a Roma), Sofia Castelli (a Milano), Giuseppe Turco (a Casal di Principe) e Chris Abom (a Negrar)? Il fatto che gli amici delle vittime pensano di potersi ergere a giudici, giuria e boia. I pischelli hanno fame di vendetta.

Durante un corteo nel quartiere di Primavalle, in memoria della 17enne Michelle Causo accoltellata a morte per mano di un coetaneo, un gruppo di ragazzi ha fatto irruzione nella casa dell'assassino, devastando tutto.

zakaria atqaoui 1

A Milano, un gruppo di persone si è presentato davanti alla caserma dove era rinchiuso Zakaria Atqauoi, reo confesso dell'omicidio dell'ex compagna Sofia Castelli, per esprimere la loro rabbia contro il killer: "Ce lo devono lasciare qua due minuti, na bastano due, e poi vediamo...”.

Non sempre si tratta di azioni motivate dalla rabbia o dalla vendetta: lo scorso 31 Luglio, una banda di ragazzi ha accerchiato e preso d'assalto l'ambulanza dove c'era a bordo Anass Saaud, il presunto killer di Giuseppe Turco, 17enne ucciso a Casal di Principe.

Davide Begalli

In questo caso, il sospetto è che l'incursione fosse finalizzata a un tentativo (poi fallito) di evasione: il giovane avrebbe ingerito candeggina per poter essere trasportato fuori dal carcere per le cure, non prima di aver comunicato la sua uscita ad amici e parenti, probabilmente tramite cellulari, illecitamente in possesso di altri detenuti.

Altro caso di cronaca, altro assalto rabbioso. Davide Begalli, il 39enne veronese accusato di aver investito e ucciso il 13enne Chris Abom e di non essersi fermato a soccorrerlo, ha denunciato di aver subìto una “spedizione punitiva” da parte di amici e parenti del ragazzo. Una cosa è certa. I teenager non hanno ben chiara la differenza tra "vendetta" e "giustizia". Sarà l'effetto perverso delle serie tv, dei "cattivi maestri" come i trapper criminali, della pessima educazione in famiglia o dell'ignoranza civica, fatto sta che si diffonde l'idea di poter agire impunemente, in barba alla legge.

