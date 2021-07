A FARE I COGLIONI SU TIK TOK SI FINISCE MALE - UNA DELLE PIÙ CONOSCIUTE INFLUENCER CINESI, LA 23ENNE XIAO QIUMEI, È MORTA IN DIRETTA MENTRE ESEGUIVA ALCUNI PASSI DI DANZA DA UNA GRU: HA FATTO UN VOLO DI CIRCA 43 METRI CHE NON LE HA LASCIATO SCAMPO - I TESTIMONI HANNO DETTO CHE AVEVA IL TELEFONO IN MANO AL MOMENTO DELL’INCIDENTE, QUINDI POTREBBE ESSERLE STATA FATALE UNA DISTRAZIONE...

Una delle più conosciute Tik Toker della Cina è morta a soli 23 anni mentre registrava un video da pubblicare sulla nota piattaforma social.

Si tratta di Xiao Qiumei, che è caduta da una gru mentre eseguiva alcuni passi di danza: il suo è stato un volo di circa 43 metri, per lei non vi è stata alcuna speranza. La tragedia avvenuta a Quzhou, nella provincia di Zhejiang, ha ovviamente scosso le decine di migliaia di suoi follower, ma non solo.

La ragazza in questione era solita pubblicare contenuti social dalle gru, dove lavorava, ma stavolta il momento di pausa a 43 metri da terra è finito in tragedia: si stava fotografando e riprendendo in diretta quando improvvisamente è precipitata nel vuoto, con i fan che hanno sentito le urla e assistito loro malgrado a una parte della caduta.

I testimoni hanno dichiarato che la 23enne aveva il telefono in mano al momento dell’incidente, quindi la sua morte potrebbe essere dipesa da una distrazione.

Sul caso si è espresso anche Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che ha parlato di una strage silenziosa da selfie: “Una messa in fila di vite sprecate, che davvero è difficile da decifrare con qualsiasi parametro riconducibile al buonsenso della persona umana. Una follia che, come rileva il Rapporto Italia 2019 di Eurispes, in sei anni, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2011 e quello di novembre 2017, ha contato ben 259 vittime, giovanissimi che hanno perso la vita nel tentativo di scattarsi un selfie pericoloso per poi condividerlo sui social”.

