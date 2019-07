FARE I CONTI CON L’OSTIA – UN UOMO RICEVE LA COMUNIONE A TREVISO E PROVA A SCAPPARE CON L’OSTIA CONSACRATA IN MANO. MA IL PRETE VEDE TUTTO, LO INSEGUE E SE LA FA RICONSEGNARE – I FEDELI HANNO ELOGIATO IL SACERDOTE, CHE PENSAVA SI TRATTASSE DI UN FURTO. INVECE IL “LADRO” ERA UN ORTODOSSO CHE VOLEVA…

Annalisa Fregonese per www.ilgazzettino.it

Al momento della comunione un uomo si tiene in mano l'ostia consacrata senza consumarla davanti al sacerdote e si allontana. Ma non aveva fatto i conti con l'occhio vigile del celebrante. Don Lorenzo Barbieri è sceso dall'altare e l'ha inseguito, riuscendo a raggiungere l'uomo prima che uscisse dalla chiesa e facendosi riconsegnare l'ostia.

E' accaduto alla messa delle 9.30 di ieri mattina in duomo a Oderzo, in provincia di Treviso, e tutto si è svolto in pochissimi secondi. I fedeli presenti hanno elogiato il sacerdote per la sua prontezza. Ci vuole parecchia attenzione per sventare i furti di ostie consacrate anche se poi si è scoperto che si trattava solo di un fedele della chiesa ortodossa che, sulla base dei propri principi, desiderava consumarla in disparte.

