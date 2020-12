FARE I FILANTROPI COI MILIARDI DEGLI ALTRI – L’EX MOGLIE DI JEFF BEZOS, MACKENZIE SCOTT, IN QUATTRO MESI HA DEVOLUTO 4 MILIARDI DI DOLLARI IN BENEFICENZA – HA PROMESSO CHE ARRIVERÀ A DONARE METÀ DEL SUO PATRIMONIO PERSONALE. DAL DIVORZIO HA OTTENUTO IL 4% DELLE AZIONI DI AMAZON, CHE SONO VALUTATE APPENA AL DI SOTTO DEI...

Michela Rovelli per www.corriere.it

jeff e mackenzie bezos 9

È ormai stata eletta a donna più ricca d’America, ma si è anche conquistato in breve tempo lo scettro di regina della beneficenza. MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, in testa a tutte le classifiche di patrimonio personale, ha guadagnato dal divorzio - dopo 25 anni di matrimonio - il 4 per cento delle azioni dell’azienda del marito, Amazon.

Una somma valutata allora appena al di sotto di 40 miliardi di dollari. Lei sin da subito aveva promesso che non avrebbe tenuto solo per sé la cifra conquistata dopo la separazione. E infatti l’avevamo lasciata a luglio con un post su Medium, dove rivelata che aveva già devoluto in beneficenza 1,7 miliardi di dollari. Era solo l’inizio.

jeff bezos e mackenzie tuttle 1

In un nuovo articolo, MacKenzie Scott racconta che negli ultimi quattro mesi ha donato oltre 4 miliardi di dollari a 380 diverse associazioni caritatevoli. Il suo obiettivo è stato più che altro quello di aiutare coloro che sono stati colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia da coronavirus. «Le perdite economiche e i problemi legati alla salute sono stati peggiori per le donne, per le persone di colore e per chi vive in stato di povertà.

mackenzie bezos

Intanto, è cresciuta costantemente la ricchezza dei miliardari», ha scritto martedì 15 dicembre sul suo blog. E non si può non pensare, con questa frase, all’ex marito Bezos. Amazon è una delle società che più ha beneficiato della pandemia e soprattutto ai diversi lockdown che hanno costretto gli abitanti di Paesi in tutto il mondo a casa per lunghi periodi di tempo.

Crescendo i ricavi del colosso dell’ecommerce, è cresciuto di conseguenza anche quella sorta di «assegno» dovuto a MacKenzie Scott, composto dal 25 per cento circa delle azioni possedute da Bezos, pari al 4 per cento del valore totale di Amazon. Che ha dunque incrementato sempre di più le sue donazioni.

mackenzie tuttle bezos

«Anche se sono lontano dal completare la mia promessa - ha scritto ancora - quest'anno di donazioni è iniziato con l'aiuto ai leader di gruppi storicamente emarginati che combattono le disuguaglianze, ed è finito con l'aiuto a migliaia di organizzazioni che lavorano per alleviare le sofferenze di coloro che sono stati più duramente colpiti dalla pandemia».

jeff e mackenzie bezos 4

La Scott non è l’unica miliardaria americana ad impegnarsi così tanto nella condivisione del proprio patrimonio con i meno fortunati. Insieme a tanti altri rappresentanti del tech, ha aderito alla campagna «Giving Pledge», lanciata nel 2010 da Bill e Melinda Gates a Warren Buffet. Si tratta di un impegno a donare in beneficenza per «affermare un nuovo standard di generosità».

jeff e mackenzie bezos 10

La promessa? Donare almeno la metà del proprio patrimonio. Finora MacKenzie ha donato una cifra pari a 6 miliardi di dollari nel suo primo anno da miliardaria. C’è da dire che neanche il suo ex marito, Bezos, si è risparmiato: nel 2020 ha annunciato di voler devolvere circa 10 miliardi di dollari alla lotta al cambiamento climatico. Da considerare però che il suo patrimonio personale in questo difficile anno è levitato, arrivando a superare i 180 miliardi di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index.

jeff e mackenzie bezos 7 jeff bezos jeff e mackenzie bezos 2 jeff e mackenzie bezos 1 jeff e mackenzie bezos 3 jeff e mackenzie bezos 5 bezos con la moglie mackenzie jeff e mackenzie bezos jeff e mackenzie bezos 6 jeff e mackenzie bezos 8