TREMATE, LE STREGHE SON TORNATE PER FAR PERDERE LE ELEZIONI A TRUMP – IL “SUN” RIVELA CHE E’ PRONTO L’INCANTESIMO PER CACCIARE THE DONALD DALLA CASA BIANCA: LE FATTUCCHIERE SOSTENGONO CHE I DUE POTENTI PLENILUNI DI OTTOBRE, CONFERISCANO LORO DEI POTERI MAGICI EXTRA CHE LE METTERANNO IN GRADO DI FAR ELEGGERE JOE BIDEN...