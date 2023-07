25 lug 2023 11:54

A FARE GLI IMBECILLI SI FINISCE PER ROMPERSI L'OSSO DEL COLLO – IL "BOAT JUMPING" È L'ULTIMA “SOCIAL CHALLENGE” DI TENDENZA SU TIKTOK. CONSISTE IN UN SALTO DA UN MOTOSCAFO IN CORSA. NEGLI ULTIMI MESI HA PORTATO ALLA MORTE DI QUATTRO PERSONE IN ALABAMA, NEGLI STATI UNITI – A CAUSA DELLA VELOCITÀ, L'IMPATTO CON L'ACQUA È VIOLENTO E IN CERTI CASI PROVOCA ANCHE LA ROTTURA DELL'OSSO DEL COLLO: IN QUESTI CASI BUTTARSI IN MARE EQUIVALE A SCHIANTARSI SU UNA PIATTAFORMA DI CEMENTO… – VIDEO