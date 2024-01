FARE IL POLITICO IN ASIA È UN LAVORO USURANTE - L’ATTENTATO A LEE JAE-MYUNG, LEADER DELL’OPPOSIZIONE SUCOREANA, A BUSAN È L’ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE: NEL 2022, ERA STATO ATTACCATO CON UN MARTELLO SON YOUNG-GIL, IL PREDECESSORE DI LEE - NEL 2015 L'AMBASCIATORE AMERICANO, MARK LIPPERT, ERA STATO FERITO AL VOLTO – IN GIAPPONE È STATO AMMAZZATO L’EX PREMIER SHINZO ABE E IL SUO SUCCESSORE, FUMIO KISHIDA, ERA FINITO NEL MIRINO – LEE ORA STA MEGLIO, NON È IN PERICOLO DI VITA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di lor. lam. per “La Stampa”

«Lee è stato fortunato, se fosse stato colpito alla carotide sarebbe morto immediatamente». L'ammissione di un medico dell'ospedale di Seul all'agenzia Yonhap fotografa bene il rischio corso da Lee Jae-myung, accoltellato ieri mattina durante la visita al cantiere di un nuovo aeroporto nella città meridionale di Busan.

Lee, capo del Partito democratico e leader dell'opposizione della Corea del Sud, stava parlando coi giornalisti quando è stato improvvisamente colpito al collo. L'assalitore si è mischiato alla folla presente per chiedere selfie e autografi, con in testa una corona di carta blu con la scritta «sono Lee Jae-myung» e una fascia tradizionalmente indossata dai suoi elettori.

Arrivato di fronte al politico grazie alla pressoché totale assenza di misure di sicurezza (previste solo nelle ultime due settimane di campagna elettorale), ha assestato un fendente al collo di Lee, colpendo la vena giugulare. Subito dopo è stato fermato dalla polizia, che lo ha identificato come un 66enne dal cognome Kim. L'uomo ha confessato di aver tentato di uccidere Lee e di aver acquistato il coltello su Internet.

L'attacco ha provocato un taglio di circa un centimetro sul collo di Lee, rimasto cosciente fino a quando i paramedici sono intervenuti sulla scena per trasportarlo in ospedale. Dopo un volo di 20 minuti in elicottero è arrivato all'ospedale di Busan, da cui successivamente è stato trasferito a Seul per un intervento chirurgico. Il rischio più grande di emorragia è stato scongiurato e Lee non è in pericolo di vita, ma ha trascorso la notte in terapia intensiva.

La vicenda ricorda inevitabilmente altri recenti attentati politici: su tutti l'omicidio dell'ex premier giapponese Shinzo Abe e l'attacco fallito contro il suo successore Fumio Kishida dello scorso marzo. Nel 2022, in Corea del Sud era stato attaccato con un martello anche Son Young-gil, il predecessore di Lee. E nel 2015 l'ambasciatore statunitense Mark Lippert aveva subito una grave ferita al volto. L'Asia orientale ora inizia ad avere paura su quello che è stato a lungo un fiore all'occhiello: l'ordine pubblico.

[…] Il leader dell'opposizione, soprannominato "Bernie Sanders sudcoreano" per le sue inusualmente radicali per la Corea del Sud, era stato in ospedale già a settembre dopo un lungo sciopero della fame per protestare contro l'inchiesta per corruzione avviata su di lui, a suo dire «politicamente motivata». […]