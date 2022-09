FARE LA PUTINIANA COSTA CARO – SU TWITTER L’UTENTE “RESTO FERMA”, CHE SI PROFESSA NO-VAX E FILORUSSA, A FINE LUGLIO AVEVA PUBBLICATO UNA FOTO DELLE SUE GAMBE SOTTO A UN CONDIZIONATORE, CON LA FRASE “SONO A 16 GRADI. SONO PUTINIANA?”. ORA INVECE HA TWITTATO: “HO CHIESTO LA RATEIZZAZIONE DELLA BOLLETTA DELLA LUCE. A GIUGNO AVEVO PAGATO 389 EURO. OGGI MI È ARRIVATA DA 788. NEANCHE POSSO APRIRE IL GAS PER UCCIDERMI CON QUELLO CHE COSTA. ASSASSINI” – SUI SOCIAL SI SONO SCATENATI I COMMENTI E LE PRESE IN GIRO

La no-vax e il condizionatore: «Sono putiniana?»

post della putiniana restoferma

Sta facendo il giro del web un doppio tweet dell'utente "Resto ferma", che pubblica su Twitter tantissimi contenuti di stampo no-vax e no green pass, oltre che contro Mario Draghi. E, come spiega lei stessa nella 'bio' di Twitter, anche filorussa e grande sostenitrice di Vladimir Putin: «Zetista a tempo pieno». Nella stessa biografia, compaiono anche le emoji del mattone, tipico dei no-vax, e varie bandiere della Russia. Il 25 luglio 2022, mostrando una foto delle proprie gambe, l'utente scriveva con ironia (e con tanto di emoji 'soddisfatta' con gli occhiali da sole): «Sono a 16 gradi. Sono putiniana?». Un chiaro riferimento alla controversa frase di Mario Draghi, in una conferenza stampa: «Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?».

La brutta 'sorpresa'

post della putiniana restoferma

Due giorni fa, dalla stessa utente, arriva un tweet (poi cancellato). «Per la prima volta nella mia vita ho chiesto la rateizzazione della bolletta della luce. A giugno avevo pagato 389 euro. Oggi mi è arrivata da 788» - scrive 'Resto ferma' - «Neanche posso aprire il gas per uccidermi con quello che costa. Assassini». Normale, visti i consumi raccontati anche su Twitter. E siccome il web difficilmente dimentica, i due tweet accostati hanno iniziato a fare il giro delle pagine social. Tra cui 'Blastometro'.

La replica: «Ho comprato cellulari e lascio le luci accese di giorno»

A quel punto, la donna rincara la dose. E pubblica un tweet in cui spiega: «Come trastare il blastomero notoriamente filo ucraino e sinistroide. Scrivi un tweet ed aspetti un paio di giorni. Attendi la perculata e ti fai una risata ancora a 16° con il condizionatore». E ancora: «Nel frattempo hai acquistato due nuovi cellulari per te e tuo figlio per la modica spesa di € 500 e imperterrita tieni la lampada di fiori accesa in pieno giorno. Alla prossima, blastatori di 'sta cippa».

post della putiniana restoferma

«Rispetto al bimestre precedente, di bolletta, sono circa 200 euro in più, ma è pur vero che luglio e agosto il caldo era insopportabile e quindi condizionatori accesi in tutta casa. Di quei 45 euro di canone tv che proprio non mi vanno giù», aggiunge poi l'utente in risposta ai commenti di alcuni follower.

