Il boss colombiano della cocaina Griselda Blanco è stata una forza della natura. La madre di quattro figli ha scalato un settore dominato dagli uomini, ha spodestato tutti e tre i suoi mariti, ha ucciso centinaia di persone e ha accumulato un'incredibile ricchezza personale mentre era a capo di un enorme impero della droga.

Non è un caso se Netflix ha messo le mani sulla sua storia e ha adesso in uscita una nuova serie drammatica di sei episodi, con Sofia Vergara nei panni della "cocaine cowgirl". Ma chi è la donna che secondo il viceprocuratore americano Stephen Schlessinger ha ucciso persone semplicemente perché "non le piaceva il modo in cui la guardavano"?

Blanco è nato nel 1943 in povertà nella città colombiana di Cartagena, da una madre alcolizzata e prostituta. La sua famiglia si trasferì a Medellin, dove, all'età di 11 anni, Blanco rapì un ragazzino con genitori benestanti. Poiché i genitori non presero sul serio il rapimento a scopo di riscatto, Blanco uccise il ragazzo.

È diventata una prostituta e una borseggiatrice all'età di 12 anni e a 13 viveva con un magnaccia e falsario di nome Carlos Trujillo. Si sono sposati, hanno avuto tre figli, ma la loro relazione si è inasprita a causa degli affari. Blanco lo ha fatto massacrare di botte.

Il successivo matrimonio di Blanco, questa volta con Alberto Bravo, un trafficante di coca cola , la portò alla fine degli anni '60 nel Queens, a New York.

Lì fondarono il loro impero di contrabbando, mascherato dalla società di importazione di abbigliamento di Bravo. Blanco aprì una fabbrica di biancheria intima da donna in Colombia e aggiunse scomparti segreti agli indumenti, in modo che i muli potessero contrabbandare coca negli Stati Uniti senza essere scoperti. Blanco pensava che le corriere donne avrebbero suscitato meno sospetti.

Negli anni '70 il business della coca era in forte espansione e Blanco si affermò come uno dei principali attori. Secondo quanto riferito, Bravo e Blanco impiegavano 1.500 spacciatori e trasportavano chili di attrezzatura direttamente negli Stati Uniti con il cartello di Medellin dell'amico d'infanzia Pablo Escobar .

È diventata dipendente dal basuco , una pasta di cocaina. Forse per paranoia, teneva sempre pronto un Learjet con personale, nel caso avesse avuto bisogno di scappare. Nel 1975, lo usò per fuggire in Colombia quando apprese che sarebbe stata incriminata come uno degli imputati nel primo e più grande caso federale di traffico di cocaina.

Tornata in Colombia, ha accusato Bravo di aver rubato milioni dall'azienda e gli ha sparato più volte con una pistola nascosta nel suo stivale di pelle di struzzo, ma non prima che Bravo le sparasse. Bravo morì; Blanco visse e prese il pieno controllo dell'impero.

Nel 1978 sposò l'assassino Dario Sepulveda. Hanno avuto un figlio e lo hanno chiamato Michael Corleone Blanco, un nome ispirato da “Il Padrino” . Si trasferirono negli Stati Uniti, questa volta a Miami – il suo viso era così consumato dall'uso di droga che i funzionari statunitensi non la riconobbero – dove i suoi affari raggiunsero livelli stratosferici. Blanco guadagnava un’enorme quantità di soldi e si stima sia arrivata ad avere una fortuna di 1,5 miliardi di dollari.

Gli scagnozzi di Blanco uccidevano rivali senza pietà, anche alla luce del giorno. Un rivale colombiano sul mercato della cocaina venne colpito con la baionetta dopo essere sbarcato a Miami. «Le piaceva stare in guerra», testimoniò in seguito Jorge Ayala, il più grande sicario di Blanco.

Blanco era fuori di testa: avrebbe costretto uomini e donne a fare sesso sotto la minaccia delle armi. Ospitava orge dissolute nella sua villa di Miami, dove aveva un cane da guardia, un pastore tedesco, che si chiamava Hitler. Fece uccidere otto spogliarelliste perché sospettava che fossero andate a letto con il suo allora terzo marito, Sepulveda.

In un colpo degno di nota, Blanco e i suoi uomini guidarono un furgone blindato con la scritta "Happy Time Complete Party Supply" in un centro commerciale e aprirono il fuoco, sparando indiscriminatamente con le loro mitragliatrici, uccidendo due spacciatori e ferendo quattro passanti.

Al culmine della guerra a Miami, il 25% delle vittime all'obitorio aveva ferite da arma da fuoco e il medico legale dovette noleggiare un furgone refrigerato da Burger King dove stipare i corpi. Nel 1983, Sepulveda partì per la Colombia, portando con sé Michael Corleone. Blanco fece uccidere Sepulveda mentre era seduto nella sua macchina accanto a suo figlio.

Dopo la carneficina di Miami, Blanco fuggì in California, dove l'agente della DEA Bob Palumbo la catturò finalmente nel 1985, dopo 10 anni di tentativi. Blanco è stato accusato di aver cospirato per produrre, importare e distribuire cocaina. È stata giudicata colpevole e condannata a 15 anni di prigione. Durante la sua condanna, è stata accusata dallo stato della Florida di tre omicidi. Nel 1998, Blanco si è dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado e ha ricevuto altri 20 anni di carcere, da scontare in concomitanza con la sua precedente condanna. Alla fine è stata rilasciata al termine della sua pena nel 2004.

Blanco fu deportata in Colombia, dove visse una vita relativamente tranquilla. Nel 2012, all'età di 69 anni, è stata colpita due volte alla testa a Medellin davanti a una macelleria. I colpevoli? Due uomini in moto.

