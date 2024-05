FASCIO COME MI PARE! - A PAVIA DUE MILITANTI DI SINISTRA ITALIANA PROVANO A DARE UN VOLANTINO A UN 50ENNE CHE LO RIFIUTA: “SONO FASCISTA”. I DUE LO APOSTROFANO (“NON CI PIACE CHE I FASCISTI GIRINO PER LA NOSTRA CITTÀ”) E LUI LI AGGREDISCE A CAZZOTTI - L’UOMO, CHE E’ STATO FOTOGRAFATO, HA COLPITO GLI ATTIVISTI UNA SECONDA VOLTA PRIMA DI ANDARE VIA…

Estratto dell’articolo di Fabrizio Merli per www.lastampa.it

Pavia. Hanno offerto un volantino elettorale di Sinistra italiana a un uomo, ma lui lo ha rifiutato dicendo di «essere fascista» e nel diverbio che ne è seguito ha preso a pugni due militanti della formazione di sinistra. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, tra Strada Nuova e piazza Cavagneria, poco dopo le 16. I due feriti sono stati accompagnati al posto di pronto soccorso.

A raccontare l’episodio è Luca Testoni, 27 anni, segretario provinciale di Sinistra italiana e candidato alle prossime comunali: «Stavamo distribuendo volantini davanti alla nostra sede. C’eravamo io e Lorenzo Colombo, segretario di Sinistra italiana a Varese che era qui per seguire l’incontro con il candidato al Parlamento europeo Giovanni Mori che era previsto nella nostra sede. È passato questo signore, apparentemente di una cinquantina di anni, e abbiamo offerto un volantino anche a lui.

Lui lo ha rifiutato e ci ha detto: “Io sono fascista”. Gli abbiamo risposto che non ci piace che i fascisti girino per la nostra città e per tutta risposta quello ha sferrato un pugno a Lorenzo e lo ha colpito al volto». A questo punto […] l’aggressore ha imboccato via Bernardino Gatti diretto verso piazza Cavagneria.

«Noi lo abbiamo seguito – prosegue Testoni – e mentre io chiamavo il 112 il mio compagno gli chiedeva come si chiamasse per poterlo querelare. Tra l’altro sono riuscito a fotografarlo. […] quell’uomo si è bloccato e ci ha nuovamente aggrediti. Anche io ho preso un pugno in faccia, anche se sono riuscito ad attutire l’impatto. […]».

Poco dopo […] sono arrivati una pattuglia dell’Arma e un’ambulanza della Croce Rossa. […] Colombo e Testoni sono stati comunque portati in codice giallo al pronto soccorso […] per escludere di avere riportato lesioni preoccupanti […] È possibile che i due militanti di Sinistra italiana sporgano querela per lesioni. L’autore dell’aggressione potrebbe essere identificato proprio grazie alla fotografia che gli è stata scattata. […]