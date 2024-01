FASCISTELLI NEL PALLONE – PRIMA DEL DERBY DELLA CAPITALE, I TIFOSI DELLA LAZIO SI SONO DATI APPUNTAMENTO A PONTE MILVIO DOVE HANNO FATTO IL SALUTO ROMANO CANTANDO “AVANTI RAGAZZI DI BUDA” – IL TUTTO È ACCADUTO A SOLI TRE GIORNI DALLA COMMEMORAZIONE DI ACCA LARENTIA, DOVE ALCUNE CENTINAIA DI NOSTALGICI HANNO TESO IL BRACCIO PER RICORDARE I TRE ATTIVISTI DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ UCCISI… - VIDEO

Da www.alanews.it

tifosi della lazio fanno il saluto romano 1

I tifosi biancocelesti, come da consuetudine, si sono dati appuntamento a Ponte Milvio per poi dirigersi verso lo stadio dove alle 18 si disputerà il derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Come accade spesso tra i supporter laziali, sono stati intonati cori inneggianti al ventennio, accompagnati dal saluto romano. Un fatto che si registra a tre giorni dalla commemorazione di Acca Larentia che ha creato non poche polemiche in Italia e all’estero.

tifosi della lazio fanno il saluto romano 5 tifosi della lazio fanno il saluto romano 6 tifosi della lazio fanno il saluto romano 3 tifosi della lazio fanno il saluto romano 2