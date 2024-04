meme su piero fassino e il profumo al duty free di fiumicino

1. J’ADORE IL DUTY FREE E FASSINO CHE NON DEVE CHIEDERE MAI

Dal “Fatto quotidiano”

Barbie Fassino, Fassinik, Fassino-Gollum con il suo "tesssorooo”: Fassino nuovo personaggio della Casa di carta, Piero Lupin ma pure femmefatale, tutto fasciato d'oro, nell'improbabile pubblicità di un Dior molto particolare,' "eau de prison".

La Rete non perdona: la notizia del parlamentare dem fermato nell'area duty free dell'aeroporto di Fiumicino con una boccetta di profumo infilata in tasca è entrata già nell’immaginario collettivo e nelle fantasie dei social network.

Ed è stata tradotta – un riflesso ormai inevitabile - in decine di meme. È stato l'ultimo segretario dei Ds, gli eredi del Partito comunista italiano, ma sarà ricordato per aver sventolato la sua busta paga in aula ("non è uno stipendio d'oro") e infine passerà alla storia come "L'uomo che non deve chiedere mai". Nemmeno il prezzo del profumo.

2. “IL DEM NON ERA AL TELEFONO” IL TESTIMONE E I NUOVI DUBBI

Estratto dell’articolo di Vincenzo Bisbiglia per “il Fatto quotidiano”

Il mistero del telefono: il parlamentare, al momento del “fattaccio”, ce l’aveva in mano oppure no? È l’ultimo interrogativo del caso che vede protagonista il deputato del Pd, Piero Fassino.

[…] l’ex ministro […] è stato denunciato per furto il 15 aprile scorso, accusato di essersi intascato, per poi allontanarsi oltre le casse, una confezione da oltre 100 euro di profumo Chanel al duty free dell’aeroporto […] di Fiumicino.

Fassino si è giustificato di essersi distratto e di aver “appoggiato” il prodotto nella tasca del giaccone per prendere in mano il telefono […]. Su questa versione però ora emergono nuovi dubbi.

A Repubblica, infatti, un testimone sostiene di aver visionato il video della sorveglianza in cui si vede Fassino sostanzialmente con una delle due mani libere. I filmati sono stati acquisiti dalla Polaria, che lo ha allegato a un’informativa già inviata all’autorità giudiziaria. […]

A meno di clamorosi sviluppi, tuttavia, Fassino dal punto di vista legale rischia poco o nulla. Il fascicolo sarà aperto per furto […]. […] Ma l’archiviazione – o in seconda istanza l’assoluzione – potrebbe intervenire (come accade in decine di episodi di cronaca) anche in ragione della tenuità del fatto, visto che il parlamentare è incensurato. A meno che i pm non decidano di accusarlo di furto aggravato, rilevando la volontà del gesto e la premeditazione. Ma – almeno per il momento – non sembra proprio essere questo il caso.

3. VIDEO E CELLULARE, I BUCHI NELLA VERSIONE DI FASSINO

Estratto dell’articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

C’è la denuncia e ci sono le immagini, ma soprattutto c’è la ricerca di testimoni e dunque l’inchiesta giudiziaria che riguarda un presunto taccheggio di Piero Fassino viaggia spedita. La novità […] è che gli agenti della Polaria stanno raccogliendo testimonianze anche fra i dipendenti del duty free non in servizio il giorno dell’ipotetico furto.

L’intenzione […] è chiarissima. Si vuole fugare il dubbio che il deputato dem fosse incorso altre volte in simili episodi.

La determinazione con la quale la società […] ha deciso di presentare una denuncia alle autorità, autorizza a compiere una simile verifica. Anche perché nel duty free non esiste il sistema di antitaccheggio, sono stati gli addetti alla videosorveglianza a dare l’allarme. E il sospetto è che stessero controllando proprio lui.

Vale la pena di riepilogare i fatti allora. Secondo gli agenti di polizia dell’aeroporto di Fiumicino, l’ex ministro della Giustizia […] avrebbe compiuto in quel duty free del terminal 1 di Fiumicino il 15 aprile scorso, un probabile taccheggio, appropriandosi di una boccetta di profumo Chanel del valore di 130 euro.

I frame dei video ripresi dalle telecamere a circuito chiuso lo riprendono in maniera inequivocabile tra gli scaffali. Fassino assicura che si tratta di un equivoco: «Ho preso quel profumo dallo scaffale, volevo fare un regalo a mia moglie. Poi mi è squillato il telefono. Avevo un trolley in mano e non avendo tre mani per prendere il telefono ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone in attesa di andare alle casse».

Dove però non è mai arrivato. Non solo. Quel cellulare, dicono gli agenti, non compare mai nelle immagini catturate dalle telecamere interne. Si vede piuttosto la persona compiere un gesto di furtiva appropriazione del prodotto e null’altro.

Intanto per ciò che riguarda lo scudo nei confronti di Fassino, la normativa è chiarissima e prevede l’immunità del deputato per tutta la durata del mandato. Tuttavia se le questioni procedurali saranno sciolte in un secondo momento dai pm della Procura di Civitavecchia, quelli investigativi oggi hanno la precedenza. Servirà necessariamente l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per poter effettuare accertamenti. Sempre che gli accertamenti si rendano necessari. Se l’eurodeputato si offrisse di pagare […] la società potrebbe prendere in considerazione l’eventualità di ritirare la propria denuncia. […]

