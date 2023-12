FATE ATTENZIONE ALLE LUCINE DI NATALE – UNA CASA HA PRESO FUOCO A CAMPOBASSO E UN BAMBINO DI 9 ANNI È MORTO: I DUE FRATELLI E LA MAMMA SONO RIMASTI FERITI – SECONDO I VIGILI DEL FUOCO, A FAR PARTIRE IL ROGO POTREBBE ESSERE STATO UN CORTOCIRCUITO, E NON È ESCLUSO CHE A INNESCARE LE FIAMME POSSA ESSERE STATA UN’ILLUMINAZIONE NATALIZIA…

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

incendio luci natalizie 2

Tragedia nella notte a Campobasso, dove un bambino di 9 anni è morto nell'incendio di un'abitazione. Nel rogo sono rimasti feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma, tutti ricoverati all'ospedale Cardarelli. Le fiamme sono divampate in una casa in contrada Colle Calcare […]. Ancora non chiare le cause della tragedia.

incendio luci natalizie 3

[…] L'ipotesi sulla quale si lavora è quella del cirtocircuito, e non è stato escluso che a innescare le fiamme possa essere stata un'illuminazione natalizia. Il 115 è stato il primo ad arrivare sul posto. I vigili del fuoco hanno provato in tutti i modi a rianimare il piccolo, ma senza poterlo salvare.

incendio luci natalizie 4 incendio luci natalizie 1