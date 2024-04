FATE BENE A PREOCCUPARVI DELL’IMPATTO CHE AVRA’ L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE SUL LAVORO - OPENAI HA AMPLIATO L’ACCESSO AL PROGRAMMA “CUSTOM MODEL”, CHE PERMETTE ALLE AZIENDE DI SVILUPPARE MODELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA PERSONALIZZATI – A DIFFERENZA DAL “GPTSTORE”, CUSTOM MODEL PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI IA DI LIVELLO PROFESSIONALE ED È GIÀ STATO UTILIZZATO PER CREARE UN MODELLO PERSONALIZZATO PER LA GIURISPRUDENZA, CHE…

(ANSA) - Lo sviluppatre di ChatGpt, OpenAI, amplia l'accesso al programma Custom Model, che mira ad aiutare utenti e aziende a sviluppare modelli di intelligenza artificiale generativa personalizzati. Diverso dal Gpt Store, dove è possibile acquistare e mettere in vendita chatbot specializzati su alcuni temi ma pur sempre basilari, Custom Model prevede la realizzazione di IA di livello professionale.

Un caso, citato dalla stessa OpenAI, è la collaborazione con Sk Telecom, colosso coreano delle telecomunicazioni, per declinare il modello Gpt 4 nella risposta a criticità e altri problemi nel settore delle connessioni in Corea. Un altro cliente, Harvey, ha lavorato con OpenAI per creare un modello personalizzato per la giurisprudenza, che integra centinaia di milioni di parole di testo e note di avvocati. L'iniziativa Custom Model è stata lanciata lo scorso anno alla conferenza per sviluppatori di OpenAI, per formare e ottimizzare modelli in campi specifici.

Da allora, secondo una nota della compagnia, "dozzine" di clienti hanno chiesto di poter accedere alla personalizzazione dei modelli. "In alcuni casi, le organizzazioni devono addestrare da zero un modello che comprenda la loro attività, settore o dominio" scrive OpenAI. "I modelli personalizzati introducono nuova conoscenza, utilizzando tecniche di formazione innovative. Se le aziende dispongono di grandi quantità di dati proprietari (milioni o miliardi di file), allora vale la pena addestrare un'IA che risponda a comportamenti complessi e unici".