27 lug 2024 18:20

FATE COME DICO IO E NON COME FACCIO IO – POLEMICHE SULL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI GOLMAN SACHS, DAVID SOLOMON, CHE AVREBBE UTILIZZATO IL JET PRIVATO DELL’AZIENDA PER VOLARE A PARIGI PER UNA CENA SUPER-PRESTIGIOSA PRIMA DELLE OLIMPIADI, NONOSTANTE AVESSE PROIBITO AI SUOI DIPENDENTI DI FARE LO STESSO – IL “NEW YORK POST”: “FORSE DOVREBBERO CHIAMARLO RE SALOMONE” – LA BANCA D’AFFARI HA NEGATO LE ACCUSE…