FATE SAPERE AD AL SISI CHE A ROMA È FINALMENTE PARTITO IL PROCESSO SUL CASO DI GIULIO REGENI – IL GUP HA RINVIATO A GIUDIZIO I QUATTRO AGENTI DEI SERVIZI EGIZIANI, ACCUSATI DI AVER TORTURATO E UCCISO IL RICERCATORE ITALIANO – LA DECISIONE ARRIVA DOPO CHE LA CORTE COSTITUZIONALE HA STABILITO CHE I QUATTRO 007 POSSONO ESSERE GIUDICATI ANCHE SE IRREPERIBILI –LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO È STATA AMMESSA COME PARTE CIVILE – DAVANTI AL TRIBUNALE IL SIT-IN CON ELLY SCHLEIN

REGENI: QUATTRO 007 EGIZIANI A PROCESSO

(ANSA) - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio i quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni avvenuto al Cairo tra il gennaio e il febbraio del 2017. Il processo è stato fissato dal giudice Roberto Ranazzi al prossimo 20 febbraio davanti alla Corte d'Assise della Capitale. Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, le accuse sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato.

2 – CASO REGENI, IMPUTATI QUATTRO 007 EGIZIANI. LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SARÀ PARTE CIVILE

Un importante passo avanti verso la verità. È ripartita stamattina, 4 dicembre, dopo lo sblocco della Consulta, l’udienza preliminare relativa al caso di Giulio Regeni, il ricercatore sequestrato e ucciso a Il Cairo nel 2016.

Gli imputati sono i quattro 007 egiziani che fino ad ora non sono mai comparsi: si tratta di Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Il giudice ha fissato l’udienza dopo la notifica delle motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa procedere in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata ammessa come parte civile. Quella di stamani dovrebbe essere un’udienza interlocutoria, intanto davanti a Palazzo di giustizia si è svolto un sit in a sostegno di Giulio Regeni a cui ha partecipato anche la segretaria del Pd Elly Schlein che ha dichiarato [...]

Fuori piazzale Clodio, dove sono state distribuite rose gialle, anche rappresentanti della Fnsi e Usigrai. [...] «Siamo qui per confermare la piena vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni e non solo alla scorta mediatica che questa mattina è qui per seguire quella che speriamo possa essere finalmente la partenza di un processo che è stato molto atteso e a lungo ostacolato ma anche a quel popolo giallo che ha tenuto accesa l'attenzione in questi anni di mobilitazione fin dal febbraio del 2016'». Così la segretaria del Pd Elly Schlein [...]

