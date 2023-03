FATE SAPERE A SALVINI CHE LA FRANCESE SNCF SI PREPARA A DARE L'ASSALTO AL MERCATO FERROVIARIO ITALIANO – SECONDO “LE PARISIEN”, DAL 2026 L'OPERATORE PUBBLICO D'OLTRALPE FARA’ IL SUO INGRESSO SU DUE LINEE AD ALTA VELOCITA’: LA TORINO-MILANO-ROMA-NAPOLI E LA TORINO-VENEZIA – UNA RISPOSTA ALLA CONCORRENTE TRENITALIA, CHE A FINE 2021 È SBARCATA SULLE ROTAIE FRANCESI CON I SUOI FRECCIAROSSA, CHE COLLEGANO PARIGI A MILANO...

Estratto dell'articolo di Danilo Ceccarelli per “La Stampa”

La Sncf si prepara all'assalto del mercato ferroviario italiano. A rivelarlo ci ha pensato "Le Parisien", riportando in anteprima il "Projet Allegro": un piano sul quale sta lavorando da mesi l'operatore pubblico francese, che dal 2026 conta di fare il suo ingresso su due linee ad alta velocità. Nel mirino del vettore ci sono la Torino-Milano-Roma-Napoli e la Torino-Venezia. In totale 13 andate e ritorno al giorno, di cui nove sul tragitto Milano-Roma e quattro su Torino-Venezia, alle quali si aggiungeranno due collegamenti Parigi-Milano.

Un modo per rispondere al concorrente Trenitalia, che a fine 2021 è sbarcata sulle rotaie francesi con i suoi Frecciarossa che collegano Parigi a Milano passando per Lione. In un documento riservato si legge che l'intento è quello di «limitare» la «capacità di investimento» di Trenitalia «riducendo di fatto le sue prospettive di margine sul suo mercato domestico». [...]

Il modello che la Sncf vuole importare dall'altro lato delle Alpi è quello del tgv low cost Ouigo: prezzi estremamente competitivi, biglietti venduti principalmente online, un'alta frequenza delle corse e un'offerta popolare. Una strategia aggressiva, che non ha niente a che vedere con le offerte premium e che comincerà tra tre anni per aumentare progressivamente entro il 2028.

Il 26 aprile il progetto dovrebbe essere presentato al Comitato di impresa europeo (Cee), organo interno al gruppo responsabile della strategia di espansione all'estero. Ma per adesso dall'azienda d'oltralpe c'è la massima riservatezza.

[...] L'azienda si è già installata in Spagna, dove, dopo aver lanciato i suoi Ouigo sulla Madrid-Barcellona nel 2021, ha collegato la capitale spagnola a Valencia e per quest'anno prevede di aprire anche altre tratte in direzione di Alicante e Siviglia.

Un modello simile a quello che è stato previsto per l'Italia. Nella Penisola gruppo può appoggiarsi alla controllata Sncf Voyages Italia (Svi) che gestisce l'attraversamento delle frontiera dei treni tra Parigi e Lione e già dispone del Certificato di sicurezza unico necessario per operare. Ma al momento non c'è abbastanza «materiale rotabile» per poter «circolare sugli itinerari italiani». Per questo la Sncf attende i 15 Tgv-M commissionati ad Alstom la scorsa estate per 590 milioni di euro. [...]

