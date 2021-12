FATEMI SPAZIO - IL MILIARDARIO GIAPPONESE YUSAKU MAEZAWA TRASCORRERA' 12 GIORNI IN ORBITA NELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE DURANTE I QUALI SI E' IMPEGNATO A REALIZZARE UNA SERIE DI SFIDE RACCOLTE SU TWITTER - PROVERA' A TAGLIARSI I CAPELLI A GRAVITA' ZERO, GIOCARE A PING PONG E CERCARE SEGNI DI VITA ALIENA - IL MAGNATE, CHE SOGNAVA LO SPAZIO FIN DA BAMBINO, HA ANCHE ACQUISTATO TUTTI I POSTI DISPONIBILI PER LA MISSIONE SPACEX DEL 2023 E...

Dagotraduzione dal Washington Post

il miliardario giapponese Yusaku Maezawa

Il magnate giapponese della vendita al dettaglio Yusaku Maezawa è diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale dopo che la sua navicella spaziale Soyuz è decollata mercoledì da un centro di lancio in Kazakistan.

Appassionato di spazio fin da bambino, Maezawa trascorrerà 12 giorni in orbita con il suo cameraman e assistente, Yozo Hirano, e l'astronauta russo Alexander Misurkin. Utilizzerà parte del tempo per eseguire attività da un elenco di 100 sfide che ha raccolto in crowdsourcing su Internet. Tra queste: tagliarsi i capelli in condizioni di gravità zero, giocare a ping pong, cercare segni di vita aliena e sperimentare alcuni fluidi corporei.

il miliardario giapponese Yusaku Maezawa 2

Maezawa, che secondo Bloomberg News ha una fortuna di circa 3,4 miliardi di dollari, ha regalato soldi ai suoi numerosi follower su Twitter e dice che ha intenzione di farlo dallo spazio. Il suo assistente, che produce video per il canale YouTube di Maezawa, che ha quasi 800.000 iscritti, racconterà il loro tempo lontano dalla Terra.

«Mi sento come uno studente di scuola elementare che sta per andare in gita», ha detto Maezawa in una conferenza stampa prima del lancio. «Non pensavo che sarei stato in grado di andare nello spazio. Mi piacevano il cielo stellato e i corpi celesti. Mi sento fortunato ad avere questa opportunità e realizzare finalmente il mio sogno».

Yusaku Maezawa e Elon Musk

Il miliardario 46enne, che ha fondato un importante rivenditore online giapponese, si unisce a un piccolo gruppo di ricchi imprenditori che sono anche viaggiatori spaziali privati. Il britannico Richard Branson ha raggiunto i confini dello spazio in un veicolo progettato dalla sua azienda, Virgin Galactic, a luglio. Giorni dopo, anche il fondatore di Amazon Jeff Bezos, proprietario del Washington Post, ha fatto un viaggio nello spazio.

Il lancio di mercoledì è stato operato da Roscosmos, l'agenzia spaziale russa. Una filiale di Roscosmos ha commercializzato i suoi servizi sui social media come un modo per sfuggire ai blocchi causati dalla pandemia di coronavirus.

il miliardario giapponese Yusaku Maezawa 3

Per prepararsi al suo viaggio nello spazio, Maezawa si è allenato per mesi al Gagarin Cosmonaut Training Center, vicino a Mosca. Ha documentato il viaggio sul suo canale YouTube, dove i video mostrano un eccitato Maezawa che galleggia in macchine che simulano la gravità zero e prova la sua tuta spaziale.

Il viaggio di mercoledì è una sorta di prova per Maezawa, che tre anni fa ha acquistato tutti i posti a bordo della missione lunare di SpaceX. Previsto per il lancio nel 2023, il Big Falcon Rocket trasporterà Maezawa e i suoi compagni in un viaggio di una settimana sulla luna.

yusaku maezawa

Il miliardario, che è un importante collezionista d'arte, offrirà diversi posti Big Falcon agli artisti nel tentativo di aprire l'accesso allo spazio. Il progetto "Dear Moon" ha ricevuto circa 1 milione di iscrizioni da persone che intendono realizzare arte influenzata dallo spazio, ha detto Maezawa a luglio. Conosciuto per le sue passate storie d'amore con diverse importanti donne giapponesi, è anche alla ricerca di una "compagna di vita" che lo accompagni nella sua missione lunare.

yusaku maezawa 1

Per ora, Maezawa sta volando nello spazio con altri due uomini. Scrivendo su Twitter poche ore prima del suo lancio di mercoledì, ha detto: «I sogni diventano realtà».