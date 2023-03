FATTI E DISTRATTI - UN PUSHER ROMANO DIMENTICA LE CHIAVI DENTRO L'AUTO E VIENE ARRESTATO DOPO CHE LA POLIZIA TROVA LA DROGA DENTRO IL VEICOLO - IL 25ENNE HA ATTIRATO L'ATTENZIONE DI UN PASSANTE, CHE HA CHIESTO L'INTERVENTO DELLA POLIZIA - GLI AGENTI HANNO CHIESTO I DOCUMENTI AL PROPRIETARIO DELLA MACCHINA E LUI...

CHIAVI LASCIATE DENTRO L AUTO

Estratto dell'articolo di C.R. per “il Messaggero”

Un momento di distrazione: le chiavi lasciate attaccate al quadro della macchina. Tanto è bastato al pusher per attirare l'attenzione prima di un passante e poi di una pattuglia della polizia. È stato infatti un passante a chiedere l'intervento degli agenti […] «Qualcuno ha lasciato le chiavi attaccate alla macchina che è parcheggiata da diversi minuti» […]

Il proprietario della macchina, un giovane di 25 anni, era infatti poco distante e si è fatto avanti. «Stavo facendo alcune commissioni, mi sono distratto e ho lasciato le chiavi attaccate».

Ma i poliziotti hanno richiesto i documenti identificativi per confermare che fosse, effettivamente, il titolare dell'auto. «Ho i documenti in macchina, li devo prendere» ha risposto il ragazzo. Insieme si sono quindi avvicinati al veicolo. Quando il ragazzo ha aperto la portiere dell'auto però i poliziotti non hanno avuto dubbi. Hanno avvertito subito un forte odore di marijuana. A quel punto è scattata la perquisizione all'interno della macchina e poi in casa del 25enne.

LA PERQUISIZIONE

[…]Nell'appartamento, poco distante dal luogo dove era parcheggiata l'auto, i poliziotti hanno trovato 200 grammi di stupefacenti che sono stati sequestrati. Per il 25enne è quindi scattata la denuncia e l'arresto poi convalidato. […]

