Era passata la mezzanotte ma lui continuava a pregare, ascoltando una registrazione del Corano fino a ben oltre l'una. Così i compagni di stanza dopo averlo offeso e picchiato, lo hanno preso di peso e gettato di sotto, dal balcone al primo piano.

È avvenuto nei giorni scorsi nel centro di permanenza di largo Tommaso Perassi, all'Aurelio, dove i carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno arrestato tre cittadini del Pakistan di 23, 25 e 26 anni, in Italia senza fissa dimora ma temporaneamente domiciliati presso il centro di permanenza, tutti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio in concorso ai danni di un cittadino egiziano di 23 anni, ospite dello stesso centro.

Il gruppo di pachistani infastiditi dal fatto che era tardi, hanno iniziato a offendere con frasi discriminatorie, anche legate alla fede religiosa, l'egiziano. Ne è scaturita una lite, il gruppo dopo averlo picchiato, lo ha alzato sopra il parapetto e buttato di sotto senza scrupoli. L'uomo, caduto su un fianco, nonostante le ferite e le contusioni si è trascinato fino all'ingresso del centro dove ha chiesto aiuto al vigilante.

I tre uomini […] lo avrebbero afferrato per le braccia e le gambe e una volta sollevato di peso lanciato dal balcone della camera dove erano alloggiati, situata al primo piano, ad una altezza di circa 4 metri. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ambulanza all'Ospedale Aurelia Hospital, in codice rosso ma non in pericolo di vita, dove è ancora ricoverata in osservazione. […]

A giugno scorso un'altra maxi rissa con bastoni, calci, pugni e sediate era avvenuta, sempre tra egiziani e pakistani, nel centro di accoglienza "Mondo Migliore" di via dei Laghi a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Undici persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera più seria riportando una frattura cranica. […]

