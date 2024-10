FATTI PIU’ ALLAH! – L’IMAM DELLA MOSCHEA DI BOLOGNA, IL PACHISTANO ZULFIQAR KHAN, HA RICEVUTO UN DECRETO DI ESPULSIONE – IL MINISTRO DELL'INTERNO, MATTEO PIANTEDOSI, HA FIRMATO L'ATTO DI ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE PER MOTIVI DI SICUREZZA: ZULFIQAR HA RIVENDICANDO IL SOSTEGNO AD HAMAS E HA ESALTATO IL MARTIRIO E L'OPERATO DEI MUJAHIDIN NEL CONFLITTO ISRAELIANO-PALESTINESE – L'IMAM KHAN A “LA ZANZARA” LO SCORSO MARZO: “ISRAELE STA COMPIENDO UN GENOCIDIO” – VIDEO

IMAM DI BOLOGNA ESPULSO, RIVENDICAVA SOSTEGNO AD HAMAS

imam Zulfiqar Khan 3

(ANSA) - Il pachistano Zulfiqar Khan, Imam della moschea di via Jacopo di Paolo a Bologna, è stato portato in Questura per essere espulso. A darne notizia è un comunicato dove il suo difensore Francesco Murru parla del "ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione".

Il ministro dell'Interno ha firmato un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato: si segnala che Zulfiqar ha manifestato una visione integralista del concetto di jihad e, tra l'altro, esaltato il martirio e l'operato dei mujahidin nel conflitto israeliano-palestinese, rivendicando il sostegno ad Hamas.

IMAM BOLOGNA ESPULSO: MINISTRO, 'FANATISMO E RETORICA OMOFOBA'

zulfiqar KHAN

(ANSA) - Il ministro Matteo Piantedosi sottolinea nel decreto di espulsione per l'Imam pachistano Zulfiqar Khan come dall'autunno 2023 questi era emerso all'attenzione per il suo "crescente fanatismo ideologico" e per la sua "propensione verso posizioni radicali", connotate da un forte risentimento antioccidentale e antisemita e da una retorica omofoba e antifemminista.

In uno dei suoi sermoni, si aggiunge, ha esortato i fedeli musulmani a combattere la pretesa dello Stato di imporre il pagamento dei tributi in quanto le risorse devono rimanere nella comunità musulmana. In un incontro in un centro di Bologna avrebbe definito l'omosessualità "una malattia da curare" che ogni musulmano ha il diritto di contrastare "per evitare conseguenze catastrofiche quali addirittura l'estinzione stessa del genere umano".

matteo piantedosi - foto lapresse

In video pubblicati sui social tra novembre 2023 e aprile 2024 ha accusato americani, tedeschi, francesi, inglesi e italiani di sostenere "gli impuri sionisti" e in un altro ha invocato Allah affinché distrugga gli oppressori, cioè gli Stati occidentali che appoggiano Israele.

Risulterebbe anche in grado di generare proselitismo e in contatti con stranieri emersi in indagini per la loro appartenenza ad ambienti "dell'Islam ultra-radicale" e che è in grado di favoreggiare l'infiltrazione nel territorio bolognese di organizzazioni politico-religiose e para-terroriste.

zulfiqar KHAN

Il pachistano 54enne, entrato in Italia dal 1995, è titolare di permesso di soggiorno, revocato contestualmente all'espulsione. Il provvedimento ora deve essere convalidato in tribunale e può essere impugnato al Tar del Lazio.

imam Zulfiqar Khan 1 imam Zulfiqar Khan - la zanzara