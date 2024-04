FATTONI E MISFATTI - IN FRANCIA, UNA BAMBINA DI DUE ANNI E' FINITA IN COMA DOPO AVER MANGIATO DELLA MARIJUANA NASCOSTA DAI GENITORI NELL'OVETTO DI PLASTICA DOVE SONO CUSTODITE LE SORPRESE DELLE UOVA DI CIOCCOLATO - LA MAMMA HA SUBITO CERCATO DI LAVARLE LA BOCCA, MA LA BIMBA SI E' SENTITA MALE UGUALMENTE E DURANTE LA NOTTE È ENTRATA IN COMA - IL PADRE DELLA PICCOLA È STATO PRESO IN CUSTODIA DALLA POLIZIA, MENTRE LA MADRE…

Hanno nascosto pezzetti di droga nell'ovetto di plastica dove sono custodite le sorprese delle uova di cioccolato. Ma la loro figlia di due anni non sapeva che quella era sostanza stupefacente e l'ha mangiata. È evidente che la piccola vedendo l'involucro di plastica che si trova dentro le uova lo ha subito collegato alla cioccolata e invece ha ingoiato della cannabis. Non ha pensato che trovandosi in garage potesse non contenere qualcosa di commestibile: a soli due anni ha avvertito semplicemente l'acquolina in bocca.

È successo in Francia dove una coppia di genitori di Pau (dei Pirenei atlantici) è stata indagata dalla polizia. LO riporta France Bleu Béarn Bigorre. La mamma ha cercato di lavarle la bocca subito, non appena si è accorta di ciò che era successo. Ma la bimba si è sentita male ugualmente e durante la notte è entrata in coma. I genitori della bambina hanno ammesso la loro negligenza. Il padre è stato preso in custodia dalla polizia e la madre è stata ascoltata dagli investigatori.