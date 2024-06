17 giu 2024 08:45

I FATTONI? TUTTI FUORI! - LO STATO AMERICANO DEL MARYLAND ANNULLERÀ 175 MILA CONDANNE PER USO DI MARIJUANA EMESSE NEGLI ULTIMI DECENNI - LO HA ANNUNCIATO IN UN'INTERVISTA AL WASHINGTON POST IL GOVERNATORE DEMOCRATICO WES MOORE, FIRMANDO UN DECRETO DI GRAZIA - VIENE ANCORA NEGATO IL LAVORO, L'ALLOGGIO O L'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE A CAUSA DI PRECEDENTI CONDANNE PER POSSESSO DI CANNABIS ANCHE SE ORA IL CONSUMO RICREATIVO DI DROGA E’ LEGALE NELLO STATO…