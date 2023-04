PER CERTI INTERVENTI CI VUOLE FEGATO! A TORINO UNA DONNA PERUVIANA DI 38 ANNI, DOPO AVER PARTORITO, È RIMASTA PER 13 ORE SENZA IL FEGATO, IN SEGUITO ALLA RIMOZIONE DELL'ORGANO ANDATO IN NECROSI PER UNA RARA SINDROME – LA NEOMAMMA È STATA SALVATA GRAZIE A UN TRAPIANTO ESEGUITO CON LA TECNICA DETTA DEI “2 TEMPI” – LA CORSA CONTRO IL TEMPO PER TROVARE IL DONATORE E LA TECNICA DELL’OPERAZIONE…