5 giu 2023 17:22

DI FAZIO, CHE STRAZIO! È STATO CONDANNATO IN APPELLO A 9 ANNI DI RECLUSIONE L'IMPRENDITORE FARMACEUTICO ANTONIO DI FAZIO, ARRESTATO PER AVERE NARCOTIZZATO E VIOLENTATO UNA STUDENTESSA 21ENNE A MILANO E IMPUTATO PER 6 EPISODI DI VIOLENZA SESSUALE - L'EX MANAGER IN PRIMO GRADO ERA STATO CONDANNATO A 15 ANNI E MEZZO. IN APPELLO È STATA RICONOSCIUTA LA…