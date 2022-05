LA FDA STATUNITENSE VUOLE VIETARE LE SIGARETTE AL MENTOLO - LA MISURA DOVREBBE AVERE L'IMPATTO PIU' PROFONDO SUI FUMATORI DI COLORE: NE FANNO USO QUASI L'85% CONTRO IL 29% DEI BIANCHI - IL DIVIETO "MIGLIOREREBBE, TRA L'ALTRO, LA SALUTE E RIDURREBBE IL RISCHIO DI MORTALITA' AUMENTANDO LA PROBABILITA' DI SMETTERE" - IN CANADA, DOVE IL DIVIETO E' GIA' IN VIGORE, IL 20% HA SMESSO DI FUMARE...

Dalla rassegna stampa Epr Comunicazione articolo del New York Times

La Food and Drug Administration ha annunciato giovedì un piano per vietare le vendite di sigarette al mentolo negli Stati Uniti, una misura che molti esperti di salute pubblica hanno salutato come l'azione più significativa del governo in più di un decennio di sforzi per il controllo del tabacco.

Il divieto proposto dovrebbe avere l'impatto più profondo sui fumatori di colore, di cui quasi l'85% usa sigarette al mentolo, rispetto a un tasso del 29% tra i fumatori bianchi, secondo un sondaggio del governo. Se efficace nel ridurre il fumo, il divieto potrebbe diminuire significativamente il peso delle malattie croniche e limitare il numero di vite stroncate da uno dei prodotti legali più pericolosi disponibili – scrive il NYT.

Il divieto proposto «migliorerebbe, tra l'altro, la salute e ridurrebbe il rischio di mortalità degli attuali fumatori di sigarette al mentolo o di sigari aromatizzati, diminuendo sostanzialmente il loro consumo e aumentando la probabilità di smettere», ha dichiarato giovedì il commissario della FDA, il dottor Robert Califf, a una commissione del Senato.

Il mentolo è una sostanza chimica derivata dalla pianta della menta che può anche essere prodotta in laboratorio. È inserito nelle sigarette per rendere il fumo meno duro, fornendo una sensazione di freschezza nella gola. Gli esperti di salute pubblica dicono che le sigarette al mentolo sono state fortemente commercializzate verso le persone di colore, con effetti devastanti: gli uomini afroamericani hanno il più alto tasso di cancro ai polmoni in America, secondo i Centers for Disease Control and Prevention.

Togliere le sigarette al mentolo dal mercato dovrebbe ridurre ulteriormente i livelli di fumo e il numero di giovani che prendono l'abitudine. Se l'esperienza degli Stati Uniti rispecchiasse quella del Canada dopo il divieto delle sigarette al mentolo, 1,3 milioni di persone smetterebbero di fumare e potenzialmente si potrebbero evitare centinaia di migliaia di morti premature, ha detto Geoffrey Fong, ricercatore principale dell'International Tobacco Control Policy Evaluation Project.

«Questo è potenzialmente uno straordinario intervento per ridurre la prima causa prevenibile di morte e malattia», ha detto Fong.

Il divieto proposto è stato annunciato dopo una frenetica attività di lobbying da parte degli interessi del tabacco e della vendita al dettaglio. La regola proposta sarà aperta ai commenti pubblici per almeno 60 giorni e poi finalizzata con possibili revisioni. Si prevede che ci vorrà almeno un anno per entrare in vigore.

Le compagnie del tabacco probabilmente contesteranno la regola in tribunale, il che potrebbe portare ad una lunga battaglia legale.

Erika Sward dell'American Lung Association ha detto che, una volta finalizzato, il divieto del mentolo «sarà la singola azione più significativa presa dalla F.D.A. nei suoi quasi 13 anni di storia di regolamentazione dei prodotti del tabacco».

La regola proposta non copre le sigarette elettroniche al mentolo. La F.D.A. sta attualmente esaminando tutti i prodotti di vaping venduti negli Stati Uniti per determinare se permettere loro di rimanere sul mercato. (Le vendite di questi prodotti sono iniziate prima che la F.D.A. avesse l'autorità di regolamentazione su di loro). L'agenzia ha finora concesso l'approvazione di commercializzazione ai produttori di alcuni vape al gusto di tabacco. Alcuni prodotti al mentolo rimangono sul mercato mentre l'agenzia riflette su come regolamentare alcuni dei dispositivi più venduti.

I sostenitori della salute pubblica hanno cercato a lungo un divieto del mentolo. Quando il Tobacco Control Act è passato nel 2009, dando alla F.D.A. l'autorità di regolare i prodotti del tabacco, il mentolo è stato esentato dai sapori del tabacco che sarebbero stati vietati.

L'eccezione ha contrariato i gruppi di salute pubblica e un gruppo di ex segretari alla salute degli Stati Uniti, che hanno notato le 47.000 vite di persone di colore perse ogni anno per malattie legate al fumo. Permettere alle sigarette al mentolo di rimanere sul mercato «cede agli interessi finanziari delle compagnie del tabacco e discrimina gli afroamericani», scrissero i segretari alla salute in una lettera al Senato, quando la legge sul controllo del tabacco stava passando al Congresso.

La legge ha lasciato la questione nelle mani della F.D.A. e dei suoi consulenti, che hanno fatto passi avanti incrementali. I consiglieri dell'agenzia nel 2011 hanno detto che rimuovere le sigarette al mentolo dal mercato avrebbe portato benefici alla salute pubblica, ma si sono fermati prima di chiedere un divieto. Due anni dopo, la F.D.A. ha detto che il mentolo ha reso più facile iniziare a fumare e più difficile smettere, cercando commenti sulla «potenziale regolamentazione».

È passato mezzo decennio prima che il Dr. Scott Gottlieb, il commissario della F.D.A. all'epoca, annunciasse la sua intenzione di cercare un divieto delle sigarette al mentolo nel 2018. Ha lasciato l'agenzia prima di raggiungere quell'obiettivo. L'anno scorso, l'agenzia ha detto che avrebbe perseguito nuovamente il divieto, così come l'eliminazione dei sapori nei piccoli sigari prodotti in massa che sono popolari tra gli adolescenti neri e latini.

I registri della Casa Bianca mostrano incontri recenti con i sostenitori di un divieto, tra cui l'American Heart Association e l'American Academy of Pediatrics. Il Public Law Health Center e altri hanno lasciato i funzionari con una revisione dell'esperienza del Canada con il divieto delle sigarette al mentolo nel 2017, che ha portato il 59 per cento dei fumatori al mentolo a prendere sigarette non aromatizzate, il 20 per cento dei fumatori al mentolo a smettere e quasi la stessa percentuale a continuare a comprarli nelle riserve dei nativi, dove possono ancora essere venduti.

Gruppi imprenditoriali, tra cui Americans for Tax Reform e Tax Foundation, hanno avvertito i funzionari della Casa Bianca di perdere dollari di tasse federali e statali - fino a 6,6 miliardi di dollari nel primo anno di divieto delle sigarette al mentolo.

Anche se i sostenitori del divieto dicono che è un passo importante verso la riduzione delle disuguaglianze di malattia negli Stati Uniti, il passo ha, in qualche misura, diviso le comunità nere. Il reverendo Al Sharpton l'ha criticato aspramente, e recentemente ha ottenuto un incontro con i funzionari della Casa Bianca insieme alla King & Spalding, una società di lobbying con un ampio record di difesa della RAI Services Company, il produttore di sigarette precedentemente noto come R.J. Reynolds.

Sharpton, presidente del National Action Network, ha scritto una lettera a Susan Rice, direttore del Domestic Policy Council, dicendo che il divieto porterebbe i fumatori neri a manomettere le sigarette o a usare varietà non regolamentate di mentolo alle erbe, che «promuoverebbero attività criminali». Il signor Sharpton ha riconosciuto che la Reynolds ha sostenuto la sua organizzazione per due decenni, ma non ha voluto dire quanto ha contribuito.

Reynolds è una delle più grandi compagnie di sigarette del mondo e produttore di sigarette al mentolo Newport, che chiama «la marca di sigarette al mentolo più venduta in America».

Reynolds ha sollevato preoccupazioni simili in una lettera ai funzionari della Casa Bianca, suggerendo alla F.D.A. di estendere la tempistica di un divieto per garantire che l'applicazione locale non si diffonda "in un modo che crei effetti negativi, come gli impatti sproporzionati sulle comunità di colore".

«Un divieto del mentolo imporrebbe seri rischi», ha scritto Sharpton, «incluso l'aumento della vendita illegale di sigarette al mentolo di contrabbando, del mercato nero, così come la vendita in strada di sigarette al mentolo individuali - "loosies" e a sua volta metterebbe i fumatori di mentolo ad un rischio significativo di entrare nel sistema della giustizia penale».

Carol McGruder, co-fondatrice dell'African American Tobacco Control Leadership Council, ha detto che è "vergognoso" che il signor Sharpton e altri prendano fondi per il tabacco. Ha detto che la necessità di una riforma della polizia è reale, ma che le vite strappate in anticipo dal tabacco al mentolo sono molto più numerose.

«Usare cinicamente il nostro dolore, dire: "Oh, vogliamo proteggervi da questo lasciando questi prodotti sul mercato che vi uccidono" è pazzesco», ha detto la signora McGruder.

Anche la N.A.A.C.P. sostiene il divieto e dice che non ha preso finanziamenti dall'industria del tabacco in due decenni. Portia Reddick White, vice presidente degli affari legislativi, ha detto che la sua organizzazione ha respinto l'idea che un divieto del mentolo esacerberebbe le tensioni con la polizia, poiché l'applicazione sarebbe concentrata a livello di produzione.

«È davvero una cortina fumogena, è fuorviante e non è utile», ha detto, e distrae dal lavoro di riduzione delle disparità sanitarie e delle condizioni croniche legate al fumo. «Vediamo come discriminatorio il fatto che il mentolo sia permesso sugli scaffali».