29 mag 2023 09:03

LA FEBBRE DELL’ORO - IN VENEZUELA I CONTRABBANDIERI DI ORO E MINERALI PREZIOSI ASSOLDANO UN GRUPPO DI INDIGENI AMERINDI PER ATTACCARE, CON ARCHI E FRECCE, UNA POSTAZIONE MILITARE NELLA GIUNGLA - IL MOTIVO? UNA RITORSIONE PER IL SEQUESTO, OPERATO DAI SOLDATI, DI MATERIALE DESTINATO AI CAMPI MINERARI ILLEGALI E A STRUTTURE CRIMINALI NEL PARCO NAZIONALE DI YAPACANA - I POVERI AMERINDI, LANCIATI CONTRO I MILITARI, SONO STATI RESPINTI A COLPI DI FUCILE...