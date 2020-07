LA FEBBRE DEL SABATO SERA – CAOS IN GRAN BRETAGNA PER LA RIAPERTURA DEI PUB E BAR PRESI D’ASSALTO DOPO IL LOCKDOWN: MIGLIAIA DI RAGAZZETTE SCAPEZZOLATE E UBRIACONI HANNO TRACANNATO LITRI DI BIRRA AFFOLLANDOSI PER STRADA SENZA MASCHERINA E FOTTENDOSENE DELLE DISTANZE DI SICUREZZA - E FARAGE SFANCULA LA QUARANTENA E SI VA A FARE UNA PINTA… VIDEO

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 14

Pub e bar presi d'assalto in Gran Bretagna nel giorno della riapertura dopo il lockdown causato dalla pandemia di coronavirus. Le immagini della ressa allarmano autorità ed esperti.

Tra questi il presidente della Police Federation, John Apter, secondo cui "è assolutamente chiaro che i clienti dei locali non rispettano le regole sul distanziamento in particolare dopo l'assunzione di alcol". Alcuni pub, travolti dall'eccesso di presenze e di intemperanze, hanno anticipato la chiusura.

riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 5

Da "Il Messaggero"

Finalmente, dopo oltre tre mesi di attesa, gli inglesi - e per ora solo loro, tranne gli abitanti di Leicester - hanno ritrovato da il piacere di bere la pinta di birra al pub. Dalla mezzanotte di ieri in Inghilterra hanno infatti riaperto i battenti caffè, ristoranti, cinema, sale da gioco, parchi divertimento, parrucchieri e barbieri. E c'è chi ha voluto sbarazzarsi della chioma da lockdown'in piena notte, complici alcuni parrucchieri che hanno simbolicamente aperto proprio a mezzanotte.

riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 19

Subito si sono formate lunghe file per tagliarsi i capelli o farsi la farsi la piega. Per evitare un assalto incontrollabile di mezzanotte, i pub, per decisione di Downing Street, hanno invece lasciato entrare i clienti dalle 6 di questa mattina. E anche qui, per festeggiare la libertà ritrovata non sono mancate le birre di primo mattino.

riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 1

E in tarda mattinata si è presentato il leader del Brexit Party, Nigel Farage, che non ha resistito alla tentazione di bersi una pinta di birra al pub, violando di uno o due giorni la quarantena anti-coronavirus di due settimane alla quale si è dovuto sottoporre per essere ritornato in Gran Bretagna dagli Stati Uniti.

riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 18

E rimediando così una denuncia. Lui, tranquillo, ha postato una foto con in mano una pinta e la didascalia: «Ore 12, sono il primo cliente. Che bello». Ma questo gesto non è piaciuto, fra gli altri, al parlamentare liberaldemocratico Davey, che ha scritto alla polizia del Kent perché indaghi, dicendosi sicuro che Farage il 20 giugno era ancora in America, perché si è fatto fotografare a un comizio di Trump, e che quindi l'uscita al pub ha violato i termini della quarantena.

farage

LEICESTER CHIUSA La musica è tutta diversa invece a Leicester, la cittadina delle Midlands che da lunedì è tornata in lockdown e dove, dalla mezzanotte, quando il resto del Paese tornava alla cuccagna, la polizia ha di nuovo iniziato a pattugliare le strade per imporre nuove, stringenti regole.

riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 24

A bocca asciutta anche il Galles, dove le autorità non hanno ancora stabilito una data per la riapertura dei locali pubblici, mentre l'acquolina in bocca cresce in Scozia, dove si riparte solo lunedì, e in Irlanda del Nord, dove bisogna aspettare ancora fino a venerdì. L'Inghilterra non ha preso le precauzioni della Scozia e ora sono in molti a temere quello che i media e i social definiscono Super Saturday'.

riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 2 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 21 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 15 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 13 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 17 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 16 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 10 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 12 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 3 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 23 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 11 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 7 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 4 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 20 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 9 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 8 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 6 riapertura dei pub in gran bretagna dopo il lockdown 22